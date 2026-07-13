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O que é o euro digital, a moeda pública que promete “reforçar a soberania europeia”?

Marta Rodrigues 07:00
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Banco Central Europeu quer acompanhar a evolução das preferências de pagamento dos consumidores.

O Parlamento Europeu aprovou o início das negociações com o Conselho da União Europeia (UE) sobre a criação do euro digital, na última quinta-feira. O Banco Central Europeu (BCE) defende que a modernização é fundamental para a soberania europeia, de modo a não depender de empresas privadas não europeias, como a Visa e a Mastercard. Mas, afinal, o que é o euro digital e em que difere das opções de pagamento digitais já conhecidas?  

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