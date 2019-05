No passado sábado, 18 de Maio de 2019, a cidade de Tomar recebeu no Hotel dos Templários a 10ª edição da ‘Gala Tejo’, com a entrega dos galardões do ‘Concurso de Vinhos do Tejo’ e do ‘Tejo Gourmet’.

A Adega do Cartaxo recebeu o trofeu de Empresa de Excelência pelo 5º ano consecutivo e conquistou quatro medalhas, Grande Ouro no Bridão Reserva Tinto 2016 e Ouro no Bridão Alicante Bouschet 2016, no Bridão Private Collection Tinto 2016 e no Bridão Private Collection Branco 2017.