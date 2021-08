De 6 a 22 de Agosto com entrada livre e gratuita no Parque Urbano do Seixal

Verão no Parque é no Seixal

VERÃO NO PARQUE é o grande evento que marcará 2021. Serão 17 dias inteiramente repletos de animação e muito entretenimento para toda a família!





Música ao vivo, animação de rua, trendy market, aulas de yoga e fitness, são apenas algumas das actividades com que a Câmara Municipal do Seixal irá presentear todos os visitantes. Um evento criado a pensar em todas as idades, onde nem os divertimentos infantis vão faltar, com um carrocel, lagarta infantil e uma mini-roda.





E para deleite de todas as famílias, teremos duas grandes surpresas para oferecer: cinema ao ar livre e traremos a praia ao parque!





6 a 22 de Agosto, no Parque Urbano do Seixal, entre as 11.00 e as 22.30, poderá passar o dia rodeado de amigos e família, num ambiente descontraído e animado, onde também terá à sua disposição uma zona de descanso com street food, sombras e claro muita música.



A entrada é livre e gratuita.

Este ano todos os caminhos vão dar ao Seixal!