TAAG e parceiros celebram época festiva em animado convívio

A TAAG Linhas Aéreas de Angola celebrou, no passado dia 05 de Dezembro a época festiva que se aproxima com um jantar que juntou alguns do seus parceiros, seguido de um espetáculo do conceituado cantor angolano Matias Damásio - o mais recente embaixador da TAAG Portugal.

No evento, que reuniu cerca de 120 pessoas no Espaço Espelho d'Água, em Lisboa, esteve presente não só a equipa da TAAG Portugal, como também elementos do corpo diplomático angolano neste país e diversos agentes de viagem e operadores turísticos, entre outros parceiros.





A noite terminou com um concerto acústico da Matias Damásio, que apresentou a sua mais recente composição, elaborada propositadamente para a TAAG.





No seu discurso de boas-vindas, Mónica Cristino, Diretora Regional da TAAG para a Europa, dirigiu-se aos presentes afirmando que "O alinhamento entre o poder público e o setor privado é fundamental, daí que, num ano economicamente desafiante, tenha sido fundamental que os nossos parceiros tenham permanecido ao nosso lado a vender TAAG. Continuámos a 'rasgar' os céus, a promover a mobilidade das pessoas e a ligar o mundo. Com humildade, resiliência, determinação e foco, todos juntos e em uníssono trilhámos caminhos e derrubámos obstáculos. Por isso, as nossas vitórias são igualmente vossas."