Restaurante Oven revela carta cada vez mais internacional

Com influências do mundo, a carta do Oven criada pelo Chef Hari Chapagain, apresenta novidades que juntam sabores de origens distantes, e que se combinam na perfeição.

A cozinha do mundo que o Chef Hari Chapagain cria no Oven vai além da tradicional gastronomia indo-nepalesa. Ela tem na sua base a reinterpretação de pratos clássicos dos dois países, a maioria dos quais saem do tradicional Tandoor que dá nome ao restaurante, mas também pisca o olho a outros continentes, tranzendo para a ementa algumas iguarias e métodos de confecção que tradicionalmente vemos nas melhores mesas da Europa.

As novidades da carta revelam uma explosão criativa que colocou o Oven na rota dos restaurantes a experimentar, e para o qual contribui o facto de ser o único restaurante nepalês a ser recomendado no Guia Michelin de Portugal.

No capitulo das novidades, destaca-se o Duck Magret Rogan Josh, um prato que junta magret de pato, tão famoso na culinária francesa, marinado com ervas e grelhado no tandoor, com um Roganjosh, um caril aromático e rico em especiarias, tradicional da região de Caxemira, no norte da Índia.

Creamy Burrata é um prato que evoca o sul de Itália, mas é no Oven que ganha protagonismo. Macia por fora e amanteigada por dentro, a Burrata casa na perfeição com o molho de tomate, ervas e especiarias que a envolve, e que acrescenta sabor e textura.

O Camarão Tigre gigante de Moçambique com um toque inconfundível de especiarias e chilly, funde o sabor irresisível do marisco a um risoto tipicamente italiano com aromas do Nepal, repleto de sabor e textura, uma combinação tão improvável quanto elogiada. Para provar esta delícia peça Laggon Jhing Khichadi.

Desde o inicio que o menu do Oven convida a viajar pelos sabores do Nepal e da Índia, mantendo os pratos favoritos dos habitués. Destaca-se o Lamb Shank, pernil de borrego cozinhado em fogo lento por várias horas, um prato que tem múltiplas influências encontrando-se na culinária de regiões tão diversas como o Médio Orente, Europa, ou Norte de África. Tornou-se sem dúvida num dos best-sellers do Oven e uma razão de peso para fazer uma visita. O Lamb Shank Biryani junta esta iguaria que se desfaz à primeira garfada, ao arroz basmati aromatizado com açafrão, frutos secos e especiarias, uma receita típica introduzida na Ásia pelos persas no século XVI.

A cozinha do Oven, tem naturalmente uma enorme influência na gastronomia do pais de origem do seu Chef, e de uma equipa 100% nepalesa. Como fio condutor, a mente criativa de Hari Chapagain, o seu seu gosto apurado, o desejo de quebrar convenções culinárias, e as especiarias e ervas frescas que dão um toque único a qualquer receita.

As especiarias encrontram-se nas mais variadas propostas, desde os cocktails até às sobremesas, passando pelas entradas, Naans, pratos Vegetarianos, Clássicos, Especiais do Chef e, claro, os pratos Grelhados no tandoor.

Despertar emoções através do paladar continua a ser a missão do Oven, com uma equipa sempre disponivel para ajudar a “navegar” por uma ementa que é um convite a conhecer pratos saudáveis e deliciosos de inspiração internacional.

“Tenho o maior prazer em criar pratos de fusão que combinem a essência de receitas ancestrais do Nepal e da Índia com ingredientes inesperados e métodos de confeção contemporâneos. Quero que o menu do Oven tenha sempre o meu toque pessoal, combinações improváveis e algo de novo a descobrir”.