APAJO lança campanha nacional multimeios que convida jogadores online a definir os seus limites de depósito e aposta

Lisboa, 11 de agosto de 2025 – A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) apresenta hoje uma campanha nacional de fomento à definição individual e voluntária de limites máximos de depósitos e de apostas. Estas funcionalidades estão disponíveis em todos os operadores de jogo online licenciados em Portugal e permitem ao jogador uma medida simples, mas eficaz, de gerir quanto querem gastar nestes produtos de entretenimento.

A mensagem positiva e de capacitação do consumidor foi acolhida por várias entidades que quiseram igualmente contribuir e participar no projeto. A campanha criativa foi desenvolvida pela Coming Soon e com a produção da Show Off Films / MOLA e terá um alcance nacional e multimeios (TV, imprensa, online e outdoor) graças aos muitos media portugueses que aderiram como parceiros mediáticos.

Ricardo Domingues, Presidente do Conselho Diretivo da APAJO, realça «o compromisso dos operadores de jogo online licenciados em Portugal com o jogo responsável e a importância de dar a conhecer ao utilizador as ferramentas que tem ao seu dispor para monitorizar e gerir a sua atividade de jogo, que não têm paralelo em nenhum setor do lazer e entretenimento.» O líder da APAJO faz notar que «a adesão maciça de vários grupos de media, e dos restantes parceiros, reforça a relevância desta campanha, que dá mais visibilidade aos limites de depósito e de aposta e que os normaliza. A nossa perspetiva é que a sua ativação é uma boa prática para todos os consumidores, que podem rápida e facilmente aderir, de forma voluntária e ajustada à realidade e interesse de cada um».

A campanha Escolha os seus Limites, é a terceira que a APAJO promove para comunicar diretamente com o consumidor, sempre com ambição crescente. Em 2022, a associação lançou “Não te deixes fintar”, divulgada nas redes sociais pelos associados da APAJO. No ano seguinte foi a vez de “O Meu Jogo é a Sério”, mais uma vez nas redes sociais e em que além dos associados da APAJO, contou com a adesão de vários

influenciadores portugueses, tendo sido vista por mais de 500 mil contas. Em ambos os casos, a mensagem partiu da sensibilização para a prática de jogo e aposta apenas em operadores licenciados, envolvendo ainda uma série de recomendações de jogo responsável, que incluíam o uso dos limites que são agora alvo da sua própria campanha.

Os limites de depósito e de apostas podem ser estabelecidos para um dia, uma semana ou um mês, pelo menos, e o jogador pode fixá-los a qualquer momento num operador de jogo online licenciado em Portugal. A partir da sua ativação, o utilizador pode igualmente alterá-los em qualquer altura, mas, no caso de aumento do limite, terá sempre de aguardar pelo menos 24 horas para ficar efetivo, como uma medida de proteção contra qualquer decisão impulsiva. Os limites são válidos em cada operador, por isso recomenda-se que sejam definidos em todas as plataformas de jogo online onde o jogador tenha conta.

Limites de depósito

Neste tipo de ferramenta, o valor que o jogador fixar para limite de depósito será aplicado ao montante total de depósitos, no prazo definido. A título de exemplo, com um limite de depósito mensal de 50€, poderão ser efetuados dois depósitos de 20€, mas o terceiro já não será possível, uma vez que somaria um valor superior ao estipulado.

Limites de apostas

Os limites aos valores apostados terão de ser definidos em cada operador, por área de produto: apostas desportivas e casino online. Independentemente de o jogador obter ou não ganhos com as suas apostas, o valor total que é possível apostar não irá mudar. Como exemplo, num teto semanal 20€ em apostas desportivas, o facto de apostar 10€ e ganhar 30€ não altera o limite do que é possível apostar, isto é, mais 10€.

Os limites de apostas e depósito são, atualmente, as duas ferramentas de jogo responsável favoritas dos jogadores online. De acordo com a edição de 2024 do estudo anual realizado pela Aximage para a APAJO, “Hábitos de Jogo Online dos Portugueses”, os limites ao valor da aposta eram utilizados por 55% dos utilizadores, enquanto os limites de depósito recolheram a preferência de 45,5% dos inquiridos. A APAJO quer incrementar estes valores, em nome de uma generalização das práticas de jogo responsável na população portuguesa que joga online.