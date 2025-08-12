KSB Guard: todas as suas bombas no telemóvel !

A KSB apresentou recentemente ao mercado um novo sistema de monitorização de bombas chamado KSB Guard. Este sistema é composto por um kit com 1 sensor de vibrações e 1 sensor de temperatura + 1 transmissor e 1 bateria, o qual transmite os dados da bomba para a KSB Cloud, através dos mais elevados níveis de encriptação, onde eles são analisados e disponibilizados ao cliente, incluindo análise técnica e recomendações da KSB.



Novo sistema KSB Guard monitoriza bombas remotamente via telemóvel para manutenção preditiva

O objectivo deste sistema é automatizar e simplificar a monitorização do estado dos equipamentos, de forma a minimizar os riscos e custos desta monitorização e da manutenção, e a maximizar a fiabilidade, disponibilidade e longevidade das bombas.

O KSB Guard é muito fácil de instalar, pois basta colá-lo na bomba, através de um autocolante ou de um íman, e tem comunicação sem fios; é muito simples registar as bombas na KSB Cloud; os dados são depois apresentados de uma forma gráfica de fácil leitura; e podem ser acedidos através de um telemóvel, tablet ou computador.

Caso o nível médio de vibração ou a temperatura atinjam um valor limite previamente definido, o sistema envia alertas, que podem ser enviados por email ou mensagem, permitindo que o estado do equipamento possa ser acompanhado à distância, por “iniciativa” do equipamento, e que sejam atempadamente tomadas medidas preventivas.

Este sistema pode ser facilmente instalado em bombas existentes, de qualquer marca, sem necessidade de interromper o seu funcionamento. Além da informação horária sobre o estado da bomba e sobre o seu histórico, a KSB Cloud também disponibiliza outros documentos importantes, como o histórico de manutenção, o manual de instruções e a vista explodida específica de cada bomba KSB.

Qualidade Alemã com fabrico em Portugal

A KSB é uma empresa familiar com 153 anos, e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (ela própria com 52 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto. Esta respeitosa idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Única com ass. técnica própria e centro de decisão em Portugal

A KSB é a única empresa especializada em sistemas de bombagem de nível internacional com, há mais de 20 anos, assistência técnica própria e centro de decisão em Portugal, o que lhe permite tomar decisões rápidas e adequadas ao mercado nacional, incluindo questões de garantia, com elevados ganhos de eficiência e satisfação para os seus colaboradores e clientes.

Presente nas maiores indústrias

Os produtos da KSB estão presentes em todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), incluindo abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

Neutralidade carbónica e Solidariedade social

No âmbito dos seus valores e da sua responsabilidade social, a KSB já atingiu em 2024 o difícil objectivo de Neutralidade Carbónica, de acordo com a norma ISO 14064, o que implicou a mudança, com custos acrescidos, para um fornecedor de energia eléctrica totalmente de origem renovável, aumento de custos esse que a empresa decidiu aceitar como parte do seu esforço de participação na sustentabilidade do nosso planeta.

Para compensar a emissão anual de gases com efeito de estufa que ainda não conseguiu evitar, a KSB investiu 10.000 Euros num projecto com forte componente de solidariedade: realização de 60 furos com bombas manuais numa zona rural do Uganda, que disponibilizam água limpa, para eliminar as emissões causadas pelo actual fervimento de água através de lenha e carvão. Além da redução das emissões de CO2, este projecto tem um forte impacto nas condições de vida de 120.000 pessoas: redução do nº de doenças por ingestão de água imprópria e por intoxicação resultante da queima de lenha em casa, aumento do nº de pessoas com água potável a menos de 1 km de distância, e aumento do nº de pessoas com emprego digno.

Melhor empresa para trabalhar e Paridade de género

Em Outubro de 2024 realizou-se o último inquérito de satisfação de colaboradores do Grupo KSB, tendo a KSB em Portugal obtido um resultado de 88%, o 3º mais elevado dos mais de 30 países na Europa onde a KSB está presente, e bastante acima da excelente média de 75% de todo o Grupo KSB, que já de si compara positivamente com uma média de 65% em toda a indústria metalomecânica.

Este resultado de 88% representa o índice de empenhamento dos 20 colaboradores da KSB em Portugal, o qual é avaliado através de 3 áreas: se os colaboradores sentem que a sua voz é ouvida (Say), se consideram que a empresa os inspira a darem o seu melhor (Strive), e como avaliam a sua vontade de ficar (Stay).

Nesta área de actividade (engenharia mecânica) a percentagem de mulheres ainda é muito pequena – como se pode comprovar nos estudantes universitários e nas empresas desta área: de acordo com a pordata, em 2023 apenas 27% dos estudantes universitários em engenharia eram mulheres, sendo que dentro da engenharia, a mecânica é das que tem menos mulheres, comparada com, por exemplo a química. Outros exemplos, dentro do Grupo KSB KSB, são a KSB Alemanha, que tem cerca de 13% mulheres, e a KSB Espanha, uma das melhores nesta matéria, com 37% de mulheres.

Pois a KSB em Portugal atingiu recentemente a paridade de género, com metade dos seus 20 colaboradores mulheres, abrangendo todas as áreas de actividade da empresa, incluindo as vendas e a assistência técnica!

De acordo com João Leite, director geral da KSB, esta diversidade de género, elevada há vários anos, tem sido um fundamental para o sucesso da empresa (cresceu 60% nos últimos 6 anos, sempre com lucros, mesmo durante as crises económicas), pois na opinião dele as mulheres são em média mais maduras, mais empáticas e mais fiéis, competências essenciais para o trabalho em equipa.

Esta estreita ligação entre a diversidade de género e o crescimento e rentabilidade das empresas está amplamente comprovada em diversos estudos internacionais.