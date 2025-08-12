KSB Guard: todas as suas bombas no telemóvel !

A KSB apresentou recentemente ao mercado
um novo sistema de monitorização de bombas chamado KSB Guard. Este sistema é
composto por um kit com 1 sensor de vibrações e 1 sensor de temperatura + 1
transmissor e 1 bateria, o qual transmite os dados da bomba para a KSB Cloud,
através dos mais elevados níveis de encriptação, onde eles são analisados e
disponibilizados ao cliente, incluindo análise técnica e recomendações da KSB.
Novo sistema KSB Guard monitoriza bombas remotamente via telemóvel para manutenção preditiva
O
objectivo deste sistema é automatizar e simplificar a monitorização do estado
dos equipamentos, de forma a minimizar os riscos e custos desta monitorização e
da manutenção, e a maximizar a fiabilidade, disponibilidade e longevidade das
bombas.
O KSB
Guard é muito fácil de instalar, pois basta colá-lo na bomba, através de um
autocolante ou de um íman, e tem comunicação sem fios; é muito simples registar
as bombas na KSB Cloud; os dados são depois apresentados de uma forma gráfica
de fácil leitura; e podem ser acedidos através de um telemóvel, tablet ou
computador.
Caso o
nível médio de vibração ou a temperatura atinjam um valor limite previamente
definido, o sistema envia alertas, que podem ser enviados por email ou
mensagem, permitindo que o estado do equipamento possa ser acompanhado à
distância, por “iniciativa” do equipamento, e que sejam atempadamente tomadas
medidas preventivas.
Este
sistema pode ser facilmente instalado em bombas existentes, de qualquer marca,
sem necessidade de interromper o seu funcionamento. Além da informação horária
sobre o estado da bomba e sobre o seu histórico, a KSB Cloud também
disponibiliza outros documentos importantes, como o histórico de manutenção, o
manual de instruções e a vista explodida específica de cada bomba KSB.
Qualidade Alemã com fabrico em Portugal
A
KSB é uma empresa familiar com 153 anos, e um dos fabricantes de bombas
centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais
próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (ela
própria com 52 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto. Esta respeitosa
idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e
longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.
Apesar
de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4
milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes
para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra),
as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.
Única com ass. técnica própria e centro
de decisão em Portugal
A KSB é a única empresa especializada em sistemas de bombagem de
nível internacional com, há mais de 20 anos, assistência técnica própria e
centro de decisão em Portugal, o que lhe permite tomar decisões rápidas e adequadas ao
mercado nacional, incluindo questões de garantia,
com elevados ganhos de eficiência e satisfação para os seus colaboradores e
clientes.
Presente nas maiores indústrias
Os
produtos da KSB estão presentes em todas as grandes indústrias do nosso país
(EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), incluindo abastecimento de água e
tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos
edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).
Neutralidade carbónica e Solidariedade
social
No
âmbito dos seus valores e da sua responsabilidade social, a KSB já atingiu em
2024 o difícil objectivo de Neutralidade
Carbónica, de acordo com a norma ISO 14064, o que implicou a mudança, com
custos acrescidos, para um fornecedor de energia eléctrica totalmente de origem
renovável, aumento de custos esse que a empresa decidiu aceitar como parte do
seu esforço de participação na sustentabilidade do nosso planeta.
Para
compensar a emissão anual de gases com efeito de estufa que ainda não conseguiu
evitar, a KSB investiu 10.000 Euros num projecto com forte componente de solidariedade:realização de 60 furos com bombas manuais numa zona rural do
Uganda, que disponibilizam água limpa, para eliminar as emissões causadas pelo
actual fervimento de água através de lenha e carvão. Além da redução das
emissões de CO2, este projecto tem um forte impacto nas condições de vida de
120.000 pessoas: redução do nº de doenças por ingestão de água imprópria e por
intoxicação resultante da queima de lenha em casa, aumento do nº de pessoas com
água potável a menos de 1 km de distância, e aumento do nº de pessoas com
emprego digno.
Melhor empresa para trabalhar e Paridade
de género
Em
Outubro de 2024 realizou-se o último inquérito de satisfação de colaboradores do Grupo KSB, tendo a KSB em Portugal
obtido um resultado de 88%, o 3º mais elevado dos mais de 30 países na Europa
onde a KSB está presente, e bastante acima da excelente média de 75% de todo o
Grupo KSB, que já de si compara positivamente com uma média de 65% em toda a
indústria metalomecânica.
Este
resultado de 88% representa o índice de empenhamento dos 20 colaboradores da
KSB em Portugal, o qual é avaliado através de 3 áreas: se os colaboradores
sentem que a sua voz é ouvida (Say), se consideram que a empresa os inspira a
darem o seu melhor (Strive), e como avaliam a sua vontade de ficar (Stay).
Nesta
área de actividade (engenharia mecânica) a percentagem de mulheres ainda é
muito pequena – como se pode comprovar nos estudantes universitários e nas
empresas desta área: de acordo com a pordata, em 2023 apenas 27% dos estudantes universitários em engenharia eram
mulheres, sendo que dentro da engenharia, a mecânica é das que tem menos
mulheres, comparada com, por exemplo a química. Outros exemplos, dentro do
Grupo KSB KSB, são a KSB Alemanha, que tem cerca de 13% mulheres, e a KSB
Espanha, uma das melhores nesta matéria, com 37% de mulheres.
Pois
a KSB em Portugal atingiu recentemente a paridade de género, com
metade dos seus 20 colaboradores mulheres, abrangendo todas as áreas de
actividade da empresa, incluindo as vendas e a assistência técnica!
De
acordo com João Leite, director geral da KSB, esta diversidade de género,
elevada há vários anos, tem sido um fundamental
para o sucesso da empresa (cresceu 60% nos últimos 6 anos, sempre com
lucros, mesmo durante as crises económicas), pois na opinião dele as mulheres
são em média mais maduras, mais empáticas e mais fiéis, competências essenciais
para o trabalho em equipa.
Esta
estreita ligação entre a diversidade de género e o crescimento e rentabilidade
das empresas está amplamente comprovada em diversos estudos internacionais.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".