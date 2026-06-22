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RELÓGIOS PRIMAVERA-VERÃO 2026

15:29
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Inicia-se um novo capítulo para os relógios Versace, que reflete a elegância radical e a sensualidade envolvente da coleção primavera-verão 2026 da Maison. A precisão suíça encontra a paixão mediterrânica numa série de relógios concebidos para celebrar o momento, a presença, a individualidade. Os relógios têm as suas raízes na força do arquivo Versace e revelam-se através de um desejo contemporâneo: são relógios que narram a relação entre disciplina e impulso, entre ordem e prazer. 

MEDUSA ECLIPSE: SOMBRA E LUZ 

O Medusa Eclipse revela um universo de sedução sofisticada. Encerrada entre dois cristais, a Medusa parece flutuar como um segredo: o mostrador transforma-se num palco de luz onde o mistério e a transparência se entrelaçam, refletindo as tendências que definem a coleção primavera-verão 2026. 

Realizado com a precisão suíça, o relógio celebra a dualidade: transparência e opacidade, profundidade e leveza. O olhar magnético da Medusa atrai e retém a atenção, transformando o passar do tempo num ritual fascinante. À sua volta, o mostrador reflete um brilho metálico que lembra a subtileza tátil própria do savoir-faire Versace. 

É o retrato da estética Versace contemporânea: ousada, irresistível, fascinante. Uma feminilidade que conquista sem necessidade de excessos, onde a própria moderação se torna desejo. 

Disponível em boutiques Versace selecionadas, revendedores autorizados e em Versace.com. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Caixa: IP ouro amarelo – 28 mm de diâmetro 

Movimento: quartzo com 2 ponteiros (Ronda 751.2) - Swiss Made 

Mostrador: guilloché branco com Medusa 3D flutuante entre dois cristais - logótipo Versace às 12 horas 

Pulseira: IP ouro amarelo, com Greca gravada – fivela joia. 

Tópicos Coleção de relógios Relógio medusas Coleção Versace
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