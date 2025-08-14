QUALIDADE DOS VINHOS E AZEITE DO CONTINENTE RECONHECIDA A NÍVEL MUNDIAL

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Vinhos da Garrafeira Continente conquistam Ouro e Prata no Concours Mondial de Bruxelles

Mais de 60 vinhos exclusivos premiados desde o início do ano

Azeite Virgem Extra Reserva Continente Seleção conquista medalha de prata no Berlin Global Olive Oil Awards 2025

No ano em que celebra 40 anos, o Continente volta a ver reconhecida a qualidade dos seus produtos, com mais de 100 medalhas atribuídas em concursos internacionais e nacionais de vinho desde o início de 2025. Este marco reforça o compromisso da marca com a excelência, a valorização da produção nacional e a democratização do acesso a produtos de elevada qualidade.

No prestigiado Concours Mondial de Bruxelles, a Garrafeira Continente arrecadou 11 medalhas com vinhos exclusivos. Entre os distinguidos com medalha de ouro, destacam-se os tintos do Douro – 370 Léguas Reserva e Ali Jó Reserva. Nos brancos, o Douro brilhou com Albenaz Escadaria Maior Premium e Quinta da Pedra Cavada Reserva, enquanto o Dão se destacou com Pedra do Gato, e, no Alentejo, Guarda Rios Rosé.

Com medalha de prata, foram premiados os brancos Coutada Velha (Alentejo) e Valmaduro Sauvignon Blanc Premium (Lisboa). Nos rosés de Setúbal, sobressaíram Mocho Galego Premium Regional Alentejano e Casa Ermelinda Freitas Vinha Valentina, bem como o vinho verde branco Teixeiró Granito. Nos espumantes, o destaque vai para o Vinha Maria Rosé Bruto (Dão).

Estas distinções vêm reforçar o posicionamento da Garrafeira Continente como uma referência incontornável para os apreciadores de vinho, pela sua vasta seleção de rótulos de todas as regiões nacionais e pela qualidade que leva o melhor de Portugal ao mundo.

Também o Azeite Virgem Extra Reserva Continente Seleção foi reconhecido internacionalmente, ao conquistar a medalha de prata no Berlin Global Olive Oil Awards 2025 Clube de Produtores Continente. Este azeite de elevada qualidade é um verdadeiro embaixador da riqueza do olival português, refletindo o compromisso do Continente em oferecer produtos de excelência acessíveis a todos, promovendo uma alimentação saudável e equilibrada.