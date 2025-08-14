No
prestigiado Concours Mondial de Bruxelles, a Garrafeira Continente
arrecadou 11 medalhas com vinhos exclusivos. Entre os distinguidos com medalha
de ouro, destacam-se os tintos do Douro – 370 Léguas Reserva e Ali Jó
Reserva. Nos brancos, o Douro brilhou com Albenaz Escadaria Maior
Premium e Quinta da Pedra Cavada Reserva, enquanto o Dão se destacou
com Pedra do Gato, e, no Alentejo, Guarda RiosRosé.
Com
medalha de prata, foram premiados os brancos Coutada Velha (Alentejo) e Valmaduro
Sauvignon Blanc Premium (Lisboa). Nos rosés de Setúbal, sobressaíram Mocho
Galego Premium Regional Alentejano e Casa Ermelinda Freitas Vinha
Valentina, bem como o vinho verde branco Teixeiró Granito. Nos
espumantes, o destaque vai para o Vinha Maria Rosé Bruto (Dão).
Estas
distinções vêm reforçar o posicionamento da Garrafeira
Continente como uma
referência incontornável para os apreciadores de vinho, pela sua vasta seleção
de rótulos de todas as regiões nacionais e pela qualidade que leva o melhor de
Portugal ao mundo.
Também o Azeite
Virgem Extra Reserva Continente Seleção foi reconhecido internacionalmente,
ao conquistar a medalha de prata no Berlin Global Olive Oil Awards 2025 Clube de Produtores Continente. Este azeite de elevada
qualidade é um verdadeiro embaixador da riqueza do olival português, refletindo
o compromisso do Continente em oferecer produtos de excelência acessíveis a
todos, promovendo uma alimentação saudável e equilibrada.
QUALIDADE DOS VINHOS E AZEITE DO CONTINENTE RECONHECIDA A NÍVEL MUNDIAL
