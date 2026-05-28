Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Ponto Verde incentiva a reciclar mais e melhor embalagens na Feira do Livro

11:45
As mais lidas

De 27 de maio a 14 de junho no Parque Eduardo VII, em Lisboa

A Ponto Verde volta a marcar presença na Feira do Livro de Lisboa, que decorre de 27 de maio a 14 de junho, no Parque Eduardo VII, para sensibilizar famílias e crianças para a importância da reciclagem de embalagens e da adoção de comportamentos mais sustentáveis no dia a dia. Ao longo do evento, os visitantes poderão participar em várias atividades que combinam educação ambiental e entretenimento, reforçando a importância de reciclar mais e melhor as suas embalagens, em qualquer momento e em qualquer lugar. 

Ponto Verde promove reciclagem na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII
Ponto Verde promove reciclagem na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII

 

Aos sábados, domingos e feriados de junho, entre as 12h00 e as 19h00, a Ponto Verde leva ao relvado central da Feira do Livro o jogo de tabuleiro gigante Recicla Mania, que desafia os participantes a testarem os seus conhecimentos sobre reciclagem de embalagens, de forma divertida e interativa. Em simultâneo, as equipas de mochileiros vão circular pelo recinto para incentivar os visitantes a reciclar corretamente as embalagens após o consumo, promovendo hábitos mais conscientes durante os momentos de lazer. 

 

A Academia Ponto Verde, programa educativo da Ponto Verde para a comunidade escolar, estará ainda na Praça Verde da Feira do Livro com workshops aos domingos e feriados de junho, pelas 12h00, para ensinar, quem estiver presente, a separar devidamente as embalagens nos ecopontos verde, amarelo e azul.  

 

Durante todos os dias do evento, o público vai também encontrar estruturas de ecopontos distribuídas pelo recinto, para facilitar a correta separação e deposição de resíduos de embalagens. 

 

Estas ações procuram sensibilizar famílias e crianças para a importância da reciclagem de embalagens, reforçando o conhecimento sobre esta temática e incentivando a adoção de práticas mais sustentáveis no dia a dia, enquanto contributo para o cumprimento das metas nacionais nesta área. 

 

Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde: “a presença da Ponto Verde na Feira do Livro de Lisboa permite-nos estar onde as pessoas já se encontram, levando a mensagem da reciclagem de embalagens a milhares de visitantes num contexto de lazer e cultura. Queremos reforçar a importância dos gestos individuais, mostrando que pequenas ações do dia a dia podem ganhar força quando adotadas por muitos, transformando-se num movimento coletivo com impacto real. Ao mesmo tempo, proporcionamos experiências divertidas e educativas para famílias e crianças, reforçando que reciclar pode acontecer em qualquer momento e em qualquer lugar.” 

 

Lisboa, 27 de maio de 2026 

 

Sobre a Sociedade Ponto Verde 

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento. 

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.

Tópicos embalagens Crianças a Criança Lisboa Parque Eduardo VII SPV GmbH Sociedade Ponto Verde
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ponto Verde incentiva a reciclar mais e melhor embalagens na Feira do Livro