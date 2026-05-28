Ponto Verde incentiva a reciclar mais e melhor embalagens na Feira do Livro

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A Ponto Verde volta a marcar presença na Feira do Livro de Lisboa, que decorre de 27 de maio a 14 de junho, no Parque Eduardo VII, para sensibilizar famílias e crianças para a importância da reciclagem de embalagens e da adoção de comportamentos mais sustentáveis no dia a dia. Ao longo do evento, os visitantes poderão participar em várias atividades que combinam educação ambiental e entretenimento, reforçando a importância de reciclar mais e melhor as suas embalagens, em qualquer momento e em qualquer lugar.



Ponto Verde promove reciclagem na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII

Aos sábados, domingos e feriados de junho, entre as 12h00 e as 19h00, a Ponto Verde leva ao relvado central da Feira do Livro o jogo de tabuleiro gigante Recicla Mania, que desafia os participantes a testarem os seus conhecimentos sobre reciclagem de embalagens, de forma divertida e interativa. Em simultâneo, as equipas de mochileiros vão circular pelo recinto para incentivar os visitantes a reciclar corretamente as embalagens após o consumo, promovendo hábitos mais conscientes durante os momentos de lazer.

A Academia Ponto Verde, programa educativo da Ponto Verde para a comunidade escolar, estará ainda na Praça Verde da Feira do Livro com workshops aos domingos e feriados de junho, pelas 12h00, para ensinar, quem estiver presente, a separar devidamente as embalagens nos ecopontos verde, amarelo e azul.

Durante todos os dias do evento, o público vai também encontrar estruturas de ecopontos distribuídas pelo recinto, para facilitar a correta separação e deposição de resíduos de embalagens.

Estas ações procuram sensibilizar famílias e crianças para a importância da reciclagem de embalagens, reforçando o conhecimento sobre esta temática e incentivando a adoção de práticas mais sustentáveis no dia a dia, enquanto contributo para o cumprimento das metas nacionais nesta área.

Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde: “a presença da Ponto Verde na Feira do Livro de Lisboa permite-nos estar onde as pessoas já se encontram, levando a mensagem da reciclagem de embalagens a milhares de visitantes num contexto de lazer e cultura. Queremos reforçar a importância dos gestos individuais, mostrando que pequenas ações do dia a dia podem ganhar força quando adotadas por muitos, transformando-se num movimento coletivo com impacto real. Ao mesmo tempo, proporcionamos experiências divertidas e educativas para famílias e crianças, reforçando que reciclar pode acontecer em qualquer momento e em qualquer lugar.”

Lisboa, 27 de maio de 2026

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.