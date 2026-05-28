PANDORA ESSENCE 2026

Inspiradas na beleza efémera da chuva de verão chegam novas peças da coleção PANDORA ESSENCE.

“Esta coleção nasce de um dos momentos mais fugazes e refrescantes da estação: a chuva de verão. Reflete a natureza nos seus ritmos, nas suas imperfeições e na sua beleza, traduzindo essa linguagem em joalharia”, afirmam Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, Diretores Criativos da Pandora.

Nesta nova expressão, PANDORA ESSENCE volta a explorar o contraste entre superfícies suaves e texturas subtis, trazendo delicadas zircónias como pontos de luz que evocam a leveza natural e espontaneidade da estação. Formas orgânicas remetem para seixos moldados pelas ondas, enquanto as linhas suaves espelham a fluidez do vento e da água. As zircónias parecem fundir-se com a nobreza da prata e das peças com revestimento de ouro 14k, criando um efeito contínuo e fluído, semelhante à superfície da água.

Entre anéis, pulseiras, brincos, argolas e colares, as 22 novas joias convidam à expressão individual, pensadas para serem usadas livremente e em camadas, acompanhando a constante evolução da essência de quem as usa.

Descubra todas as novidades PANDORA ESSENCE nas lojas físicas da marca e também na loja online em https://pt.pandora.net, a partir de 21 de Maio.

IMAGENS PRESS RELEASE:

1. Brincos Pandora Argolas Mini Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €99

2. Colar Pandora Oval Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €129

3. Anel Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €119

4. Pulseira Pandora Prata e Ouro em prata 925 e liga única de metais revestidos a ouro 14k, €169

5. Pulseira Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €189

6. Colar Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €199

7. Anel Pandora Prata e Ouro Gotas Transparentes em prata 925, liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €119

SOBRE A PANDORA

A Pandora é a maior marca de joalharia do mundo. As joias Pandora são trabalhadas manualmente a partir de materiais de alta qualidade, oferecendo infinitas possibilidades de personalização e permitindo a cada pessoa expressar o seu estilo individual através das suas peças. Tendo começado como uma pequena joalharia em Copenhaga, Dinamarca, há mais de 40 anos, a Pandora está hoje presente em mais de 100 países. A Pandora está empenhada na liderança em termos de sustentabilidade e fabrica todas as suas joias utilizando apenas prata e ouro reciclados, estando também comprometida em reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa em toda a sua cadeia de valor até 2030.