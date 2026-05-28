PANDORA ESSENCE 2026

Inspiradas na beleza efémera da chuva de
verão chegam novas peças da coleção PANDORA ESSENCE.
“Esta coleção nasce de um dos momentos mais
fugazes e refrescantes da estação: a chuva de verão. Reflete a natureza nos
seus ritmos, nas suas imperfeições e na sua beleza, traduzindo essa linguagem
em joalharia”, afirmam Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, Diretores
Criativos da Pandora.
Nesta nova expressão, PANDORA ESSENCE volta a
explorar o contraste entre superfícies suaves e texturas subtis, trazendo
delicadas zircónias como pontos de luz que evocam a leveza natural e
espontaneidade da estação. Formas orgânicas remetem para seixos moldados pelas
ondas, enquanto as linhas suaves espelham a fluidez do vento e da água. As
zircónias parecem fundir-se com a nobreza da prata e das peças com revestimento
de ouro 14k, criando um efeito contínuo e fluído, semelhante à superfície da
água.
Entre anéis, pulseiras, brincos, argolas e
colares, as 22 novas joias convidam à expressão individual, pensadas para serem
usadas livremente e em camadas, acompanhando a constante evolução da essência
de quem as usa.
Descubra todas as novidades PANDORA ESSENCE
nas lojas físicas da marca e também na loja online em https://pt.pandora.net, a partir de 21 de Maio.
IMAGENS PRESS RELEASE:
1. Brincos
Pandora Argolas Mini Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos
a ouro 14k e zircónias, €99
2. Colar
Pandora Oval Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro
14k e zircónias, €129
3. Anel
Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e
zircónias, €119
4. Pulseira Pandora Prata e Ouro em prata 925 e liga única de metais
revestidos a ouro 14k, €169
5. Pulseira
Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e
zircónias, €189
6. Colar
Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e
zircónias, €199
7. Anel Pandora Prata e Ouro Gotas Transparentes em prata 925, liga
única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €119
SOBRE A PANDORA
A Pandora é a maior marca de joalharia
do mundo. As joias Pandora são trabalhadas manualmente a partir de materiais de
alta qualidade, oferecendo infinitas possibilidades de personalização e
permitindo a cada pessoa expressar o seu estilo individual através das suas
peças. Tendo começado como uma pequena joalharia em Copenhaga, Dinamarca, há
mais de 40 anos, a Pandora está hoje presente em mais de 100 países. A Pandora
está empenhada na liderança em termos de sustentabilidade e fabrica todas as
suas joias utilizando apenas prata e ouro reciclados, estando também
comprometida em reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa
em toda a sua cadeia de valor até 2030.