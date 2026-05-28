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PANDORA ESSENCE 2026

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THE ESSENCE OF SUMMER

Inspiradas na beleza efémera da chuva de verão chegam novas peças da coleção PANDORA ESSENCE. 

Campanha de joalharia Pandora Essence com modelo em montanha de sal
Pandora Essence celebra o verão de 2026 com joias de coração e correntes douradas
Anel PANDORA dourado com brilhantes da coleção ESSENCE, verão 2026
Campanha de joalharia Pandora Essence com modelo em montanha de sal
Pandora Essence celebra o verão de 2026 com joias de coração e correntes douradas
Anel PANDORA dourado com brilhantes da coleção ESSENCE, verão 2026

 

“Esta coleção nasce de um dos momentos mais fugazes e refrescantes da estação: a chuva de verão. Reflete a natureza nos seus ritmos, nas suas imperfeições e na sua beleza, traduzindo essa linguagem em joalharia”, afirmam Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, Diretores Criativos da Pandora.

 

Nesta nova expressão, PANDORA ESSENCE volta a explorar o contraste entre superfícies suaves e texturas subtis, trazendo delicadas zircónias como pontos de luz que evocam a leveza natural e espontaneidade da estação. Formas orgânicas remetem para seixos moldados pelas ondas, enquanto as linhas suaves espelham a fluidez do vento e da água. As zircónias parecem fundir-se com a nobreza da prata e das peças com revestimento de ouro 14k, criando um efeito contínuo e fluído, semelhante à superfície da água. 

 

Entre anéis, pulseiras, brincos, argolas e colares, as 22 novas joias convidam à expressão individual, pensadas para serem usadas livremente e em camadas, acompanhando a constante evolução da essência de quem as usa.

 

Descubra todas as novidades PANDORA ESSENCE nas lojas físicas da marca e também na loja online em https://pt.pandora.net, a partir de 21 de Maio.

 

 

IMAGENS PRESS RELEASE:

1. Brincos Pandora Argolas Mini Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €99

2. Colar Pandora Oval Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €129

3. Anel Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €119

4. Pulseira Pandora Prata e Ouro em prata 925 e liga única de metais revestidos a ouro 14k, €169

5. Pulseira Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €189

6. Colar Pandora Gotas Transparentes em liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €199

7. Anel Pandora Prata e Ouro Gotas Transparentes em prata 925, liga única de metais revestidos a ouro 14k e zircónias, €119

 

 

 

 

SOBRE A PANDORA

A Pandora é a maior marca de joalharia do mundo. As joias Pandora são trabalhadas manualmente a partir de materiais de alta qualidade, oferecendo infinitas possibilidades de personalização e permitindo a cada pessoa expressar o seu estilo individual através das suas peças. Tendo começado como uma pequena joalharia em Copenhaga, Dinamarca, há mais de 40 anos, a Pandora está hoje presente em mais de 100 países. A Pandora está empenhada na liderança em termos de sustentabilidade e fabrica todas as suas joias utilizando apenas prata e ouro reciclados, estando também comprometida em reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa em toda a sua cadeia de valor até 2030.

Tópicos Coleção Ouro peças Ouro e metais preciosos Copenhaga Dinamarca
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