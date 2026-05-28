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Empresas já investiram 42 mil euros em bolsas para estudantes de Engenharia de Minas e Recursos Energéticos do Técnico

11:40
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Programa Recursos+ reforça aposta estratégica na formação de engenheiros para a transição energética e atrai novas empresas para 2026/2027

Empresas dos setores dos recursos minerais e energéticos já investiram 42 mil euros em bolsas de estudo para alunos da Licenciatura em Engenharia de Minas e Recursos Energéticos do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, através do programa Recursos+. A iniciativa, lançada no ano letivo 2024/2025, continua a crescer e já prepara a entrada de novas empresas parceiras para 2026/2027. 

Empresas investem em bolsas para estudantes de Engenharia do Técnico Lisboa
Empresas investem em bolsas para estudantes de Engenharia do Técnico Lisboa 1

Desde o arranque do programa, foram atribuídas 42 bolsas no valor de mil euros cada. No primeiro ano da iniciativa, em 2024/2025, 15 estudantes aceitaram o apoio. Já em 2025/2026, o programa assegurou a renovação de oito bolsas a alunos que transitaram do ano anterior e atribuiu ainda 19 novas bolsas a estudantes que ingressaram na licenciatura. 

O programa Recursos+ garante aos estudantes do 1.º ano da licenciatura o pagamento integral da propina anual, prevendo também a continuidade do apoio financeiro nos anos seguintes mediante aproveitamento académico. 

Empresas reforçam ligação ao ensino superior 

O programa Recursos+ conta atualmente com 15 empresas parceiras: Almina, Beralt Tin & Wolfram Portugal, Boliden Somincor, Epos, Fassa Bortolo, Fravizel, Julipedra, Mocapor, Orica Mining Services Portugal, Secil Agregados, Sibelco, Sifucel Sílicas, Solancis, STET e Sulfúrea Termas de Cabeça de Vide. 

Num contexto global marcado pela necessidade de acelerar a transição energética, aumentar a autonomia europeia em matérias-primas críticas e assegurar modelos de desenvolvimento mais sustentáveis, o setor enfrenta uma crescente necessidade de quadros altamente qualificados. A procura por profissionais especializados em recursos minerais e energéticos tem vindo a aumentar significativamente, tanto em Portugal como a nível internacional. 

“A Engenharia de Minas e Recursos Energéticos é uma área decisiva para garantir que a transição energética se faz com conhecimento, responsabilidade e capacidade técnica. O envolvimento direto das empresas no programa Recursos+ demonstra não só a confiança do setor nesta formação, mas também a consciência de que o país precisa de preparar profissionais qualificados para responder aos desafios tecnológicos, ambientais e económicos associados ao acesso, valorização e gestão sustentável dos recursos minerais e energéticos”, afirma Maria João Pereira, professora e Presidente do Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos do Técnico. 

A forte ligação à indústria traduz-se também numa componente prática ao longo do curso, incluindo visitas técnicas, seminários com profissionais, estágios de verão e projetos aplicados. Ao longo da formação, os estudantes desenvolvem competências em ciências da terra, tecnologias de engenharia, sustentabilidade e sistemas energéticos, adquirindo um perfil cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho. 

 

Sobre o Instituto Superior Técnico 

O Instituto Superior Técnico foi fundado a 23 de maio de 1911 e, desde então, contribui para o desenvolvimento da sociedade, promovendo um Ensino Superior de excelência nas áreas de Arquitetura, Engenharia, Ciência e Tecnologia, desenvolvendo atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) essenciais para ministrar um ensino ao nível dos mais elevados padrões internacionais. 

Com 23 unidades de investigação, desenvolvimento e inovação, o Técnico tem assumido, ao longo do último século, um papel de grande relevo no desenvolvimento da sociedade e do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento económico e social de Portugal. A temática da sustentabilidade e ambiente é da maior relevância para muitos dos temas e projetos desenvolvidos em muitas das unidades de Investigação do Técnico. 

Tópicos Empresa estudo Recursos energéticos Ensino superior Portugal João Pereira Sibelco Universidade de Lisboa
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