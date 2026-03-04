Campanha da Missão Continente e Fundação Galp



Campanha Missão Continente e Fundação Galp doa 1.9 milhões para apoiar comunidades

· A Missão Continente e a Fundação Galp uniram-se numa ação inédita para apoiar a Rede de Emergência Solidária.

· As duas entidades igualaram o valor angariado para ampliar o impacto da campanha e apoiar as comunidades afetadas pelas recentes tempestades.

3 de março de 2026 — A Missão Continente e a Fundação Galp agradecem a todos os clientes que, nas últimas semanas, se mobilizaram para apoiar as comunidades afetadas pelas tempestades que atingiram o país.

No total, foram angariados mais de 950.000 € nas lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online e em lojas Galp aderentes através da compra de vales solidários de 1€ ou 5€ de 8 a 22 de fevereiro. O impacto de cada contribuição foi igualado pela Missão Continente e Fundação Galp, permitindo aumentar de forma imediata o apoio às instituições sociais que estão no terreno a dar resposta a milhares de pessoas que perderam bens essenciais, rendimentos e estabilidade.

A totalidade do montante angariado, no total 1.9 milhão de euros, reverterá integralmente para a Rede de Emergência Solidária, coordenada pela ENTRAJUDA e Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, garantindo que este apoio chega rapidamente a quem mais precisa.

A campanha teve como objetivo responder às necessidades das instituições sociais que estão no terreno a apoiar milhares de pessoas que, devido às tempestades, perderam bens essenciais, estabilidade e, em muitos casos, as condições mínimas de conforto. Através deste apoio conjunto, será possível garantir que estas entidades têm acesso direto aos recursos necessários para ajudar as famílias de forma célere e eficaz.

A Missão Continente e a Fundação Galp reiteram o seu compromisso de estar ao lado das comunidades em momentos de emergência e agradecem, uma vez mais, a todos os que contribuíram. Cada vale comprado fez a diferença e cada gesto irá ajudar a reconstruir vidas.

Mais informação em Missão Continente ou em Fundação Galp.