Melgaço celebra os 25 anos da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço na casa de todos os portugueses e entusiastas do alvarinho e da boa gastronomia. Em virtude da situação pandémica que o país e o mundo atravessam, a autarquia preparou um programa especial adaptado às atuais circunstâncias: durante três dias (1, 2 e 3 de maio), Melgaço vai proporcionar diversos momentos de degustação e animação através da página de facebook Festa do Alvarinho e do Fumeiro e também das redes sociais da autarquia.Uma surpresa da Torre de Menagem, uma Prova de Alvarinho comentada, um momento musical com Augusto Canário, showcooking com o Chef Vitor Matos - Estrela Michelin e um brinde de alvarinho à janela, são as propostas para celebrar os 25 anos.«Nestes dias, não devemos esquecer também os bons momentos que vivemos e vamos continuar a viver em Melgaço. Este ano celebramos 25 anos da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, não comemoramos como desejamos, mas não perderemos o espírito e a união entre todos. É também tempo de celebrar o nosso território! Os nossos produtores merecem o reconhecimento do seu trabalho! Melgaço Tem!», atenta o autarca, Manoel Batista.PROGRAMASexta-feira, 1 de maio#UmaSurpresaDaTorredeMenagem para sua casa!18h00Sábado, 2 de maio#ProvadeAlvarinhoComentadaEmCasa17h00Membros do painel de provas da Revista de Vinhos#AlvarinhoàJanela22h00Domingo, 3 de maioMomento musical com Augusto Canário15h00 (duração: 45 minutos)#AlvarinhoNaCozinha17h00Chef Vitor Matos, AntiqvvmPrograma a ser acompanhado via facebook – Festa do Alvarinho e do Fumeiro Não será a mesma coisa, mas não será por falta de produtos que a casa não terá um pouco dos sabores de Melgaço: são muitos os produtores que estão a fazer vendas online, levando Melgaço a vários cantos do país e do mundo. Nas redes sociais da autarquia e da Festa estão disponíveis os contactos dos produtores que iram participar nesta edição do certame para que todos possam celebrar em casa.25 ANOS DE FESTA DO ALVARINHO E DO FUMEIROA Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço começou, em 1995, por se apresentar como uma mostra de produtos locais para as populações locais. Com o passar dos anos, e como os dados demonstram inequivocamente, tornou-se numa festa reconhecida a nível nacional. Não espanta, portanto, quem em 2009 o Turismo de Portugal tenha reconhecido o seu Interesse para o Turismo.Graças a uma promoção adequada ao evento e a algumas parcerias importantes, a FAFM é hoje um evento incontornável das festas gastronómicas do país, atraindo pessoas dos diversos pontos do território nacional e também um grande número de espanhóis, sobretudo da vizinha Galiza.Não podemos descurar a grande importância deste evento para toda a economia local que, há mais de 20 anos, é impulsionada também através deste evento, sejam os produtores de Vinho Alvarinho, sejam os do Fumeiro que, em 2015, viram este produto ser distinguido pela Comissão Europeia, através da integração do presunto e da chouriça de carne na lista dos produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP), juntando-se assim ao salpicão e à chouriça de sangue. Estes produtos são o resultado do saber-fazer das populações de Melgaço, que conhecem as técnicas de fabrico tradicionalmente utilizadas e que foram transmitidas de geração em geração.