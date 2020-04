Habitat Invest e Solyd Property Developers iniciam comercialização do 2º edifício do projeto VALRIO

Num contexto de profundas alterações desencadeadas pela pandemia da COVID-19, a HABITAT INVEST e a SOLYD Property Developers reconhecem o momento desafiante que a economia e as famílias vivem. neste sentido, procuraram reagir a esta nova realidade de forma positiva e empenhada, respondendo com uma estratégia de comercialização da segunda fase do projeto VALRIO Terrace Apartments adaptada ao contexto atual. Desta forma, as promotoras procuram contribuir para a manutenção da dinâmica do mercado imobiliário e estímulo da economia, respondendo ao interesse das famílias, que mais do que nunca valorizam a habitação enquanto centro nuclear da sua vida.A estratégia de colocação no mercado desta nova fase, correspondente ao segundo edifício do projeto VALRIO Terrace Apartments (composto por 55 apartamentos T1 a T4) passou por abordar de forma proativa e direta os Clientes, individualmente, de forma a garantir uma maior proximidade, capacidade de resposta e adaptação às necessidades no momento atual. À semelhança da comercialização do primeiro edifício deste empreendimento e, apesar da conjuntura atual, a recetividade a este segundo lançamento foi bastante positiva, traduzindo-se numa taxa de reservas de cerca de 75%, em apenas uma semana de comercialização.O projeto VALRIO Terrace Apartments é composto por dois edifícios com design moderno, 155 apartamentos de tipologias T1 a T4, com interiores amplos e luminosos, acabamentos de elevada qualidade e varandas com agradáveis vistas exteriores. Localizado na Avenida de Berlim, junto ao Parque das Nações e próximo ao Rio Tejo, o VALRIO foi idealizado para proporcionar qualidade de vida, conforto e tranquilidade aos moradores, e reflete uma qualidade-preço ímpar em Lisboa, suscitando o interesse de quem deseja morar a poucos minutos do centro da capital."O sucesso de vendas do VALRIO satisfaz-nos duplamente. Em primeiro lugar, porque vem atestar a assertividade da estratégia da HABITAT INVEST no desenvolvimento de produtos imobiliários de sucesso. Em segundo lugar, por constituir um sinal inequívoco de que o mercado imobiliário está vivo e em condições de assegurar uma recuperação sólida nos próximos meses, ainda que convivendo com as limitações severas deste período que atravessamos.", destaca Pedro Vicente, Administrador da HABITAT INVEST."Apesar de estarmos a atravessar um período de incerteza e instabilidade sanitária, social e económica, cabe às empresas encontrar soluções adequadas ao novo contexto, em que certamente a habitação adquire uma ainda maior centralidade para as famílias, para garantir que a economia e a vida não param. A comercialização do VALRIO II é, para todos, um sinal de que as famílias valorizam projetos de qualidade a preços competitivos, e que podemos fazer a diferença com novas abordagens pensadas para dar resposta ao contexto atual", refere Gonçalo Cadete, Managing Partner da SOLYD.Apresentado pela primeira vez ao público no Salão Imobiliário de Lisboa em outubro do ano passado, o VALRIO Terrace Apartments resulta de uma parceria entre as promotoras imobiliárias HABITAT INVEST e SOLYD e foi desenhado pelo arquiteto Miguel Saraiva, do Atelier Saraiva e Associados.