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Natura apresenta “the sumer of our lives”

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Lookbook Verão 2026

Com o Lookbook de Verão, a Natura apresenta um tributo à nostalgia dos verões que ficam para sempre na memória. The Summer Of Our Lifes capta a essência dos dias longos e despreocupados que marcam algumas das melhores recordações das nossas vidas, especialmente quando vividas com as melhores companhias, em lugares cálidos, seja no campo ou na praia. 

Modelo com chapéu de palha e conjunto de calças e camisa azul turquesa, junto ao mar
Mulher de cabelo loiro, de olhos fechados, usa um vestido às riscas coloridas numa praia
Modelo posa para campanha de verão com calças estampadas
Modelo com chapéu de palha e conjunto de calças e camisa azul turquesa, junto ao mar
Mulher de cabelo loiro, de olhos fechados, usa um vestido às riscas coloridas numa praia
Modelo posa para campanha de verão com calças estampadas

O Lookbook acompanha a narrativa de uma amizade intemporal, uma verdadeira girls trip, repleta de liberdade, imersa em cenários luminosos onde as cores e a energia do verão se fundem numa celebração da estação mais aguardada do ano. Entre risos e sorrisos, sem horários, sem pressões e preocupações. 

As imagens convidam a comunidade da marca a percorrer uma verdadeira memory lane e a recordar as viagens entre amigas e a magia dos chamados golden years. A Natura convida assim a um verão onde o tempo desacelera e revisita cada instante e ganha um significado especial, criando memórias que permanecem na alma. 

A coleção de verão apresenta propostas perfeitas para a época estival, com peças leves, frescas e versáteis, sem nunca esquecer a elegância e o conforto. Não faltam as silhuetas fluídas, tecidos confortáveis e detalhes irresistíveis que prometem fazer toda a diferença. As cores luminosas e os originais padrões refletem os dias passados ao sol, enquanto os vestidos esvoaçantes, 

conjuntos, monocromáticos ou não, macacões, calças e saias, criam looks descontraídos, ideais para transitar entre momentos na praia, passeios no campo ou finais de tarde despreocupados. 

Como não podia deixar de ser, os acessórios complementam com os seus apontamentos coloridos, reforçando o espírito da coleção. 

Mais do que um Lookbook, “The Summer of Our Lives” é uma viagem por momentos que ficarão para sempre: as gargalhadas partilhadas, os finais de tarde dourados, as aventuras improvisadas e a cumplicidade que transforma dias comuns em recordações inesquecíveis. 

Sobre a NATURA 

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica. 

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 57 lojas no país. 

A Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos. 

A Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos, mas também pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 28 anos atribuíram mais de 2 milhões de euros a 70 projetos pelo mundo fora. 

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