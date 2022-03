MALO CLINIC - Da ciência ao sorriso

No Dia Mundial da Saúde Oral, 20 de março, a Dra. Ana Santos Ferro explicou a importância que a saúde oral tem para a saúde em geral.

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral, é importante compreender que a saúde oral tem um grande impacto na saúde em geral. Além de essenciais para a correta mastigação e fala, dentes e gengivas saudáveis são também fundamentais para um corpo saudável: a boca é muitas vezes uma porta de entrada para problemas que acabam por se alastrar e afetar todo o organismo.

Ana Santos Ferro, Diretora do Departamento de Cirurgia Oral na MALO CLINIC Lisboa, alerta: "a boca tem bactérias naturalmente presentes que, quando existe uma correta higiene oral, são inofensivas para o corpo humano. Contudo, quando a higiene não é suficiente, as bactérias acabam por se acumular e desenvolver, dando origem a cáries e infeções nas gengivas. Estas complicações ao nível da boca podem rapidamente evoluir, tornar-se mais severas e espalharse para outras partes do corpo. O impacto de uma boa higiene oral e das visitas regulares ao médico dentista vai além da saúde oral, é um impacto que se estende a toda a saúde".





Neste sentido, a Dra. Ana Santos Ferro explica três complicações que podem ter origem em bactérias que se desenvolvem na boca:

Complicações durante a gravidez e no parto – a periodontite é uma infeção bacteriana que afeta os tecidos que suportam e fixam os dentes. Esta doença tem sido associada a risco de parto prematuro e baixo peso à nascença. Doenças Cardiovasculares – estudos têm demonstrado que as infeções orais podem estar na origem de doenças cardiovasculares, uma vez que as bactérias provenientes da boca entram na corrente sanguínea e se alastram pelo resto do corpo. Exemplo disso é a endocardite, uma infeção que afeta a camada interior do coração. Esta é mais propensa de acontecer em corações com válvulas transplantadas ou danificadas e, geralmente, ocorre quando uma bactéria proveniente de outra parte do organismo se aloja nessa camada interior (endocárdio). Doenças respiratórias - o mesmo acontece ao nível dos pulmões, através do trato respiratório ou corrente sanguínea, as bactérias podem alojar-se nos pulmões e dar origem a doenças respiratórias.

No âmbito do mês da Saúde Oral, e com o objetivo de sensibilizar a população para a sua importância, a partir de dia 22 e até ao final de março, a MALO CLINIC vai realizar várias ações de sensibilização em Coimbra, Faro, Funchal, Leiria, Lisboa e Porto. No decorrer das ações, serão distribuídos vouchers para check-ups dentários, a utilizar em qualquer MALO CLINIC em Portugal, para que todos possam avaliar qual o estado da sua Saúde Oral.









A MALO CLINIC é uma referência mundial na área da medicina dentária com consultórios em Portugal e na Polónia. Dispõe de uma equipa multidisciplinar de referência composta por Médicos Dentistas e Higienista Orais altamente qualificados. Abriu portas há 27 anos e atualmente conta com mais de duas décadas de conhecimento e investigação, cuja experiência permite a resolução de casos complexos.

