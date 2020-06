Iberdrola reduz o preço da electricidade em 50% durante 6 meses

No âmbito do compromisso com a recuparação da economia portuguesa no período pós-confinamento, a Iberdrola anuncia a redução em 50% do custo da electricidade durante os 6 primeiros meses de contrato, garantindo, como sempre, o fornecimento de energia 100% verde aos segmentos residencial e de pequenos negócios.

Embora sem precedentes, esta iniciativa surge na sequência de outras tomadas durante o período de confinamento, especialmente dirigidas a famílias e empresas, como as moratórias para o pagamento de facturas e a oferta de serviços gratuitos para os consumidores mais vulneráveis.

Durante o período de confinamento, a Iberdrola protegeu emprego, continuou a contratar e manteve todos os seus planos de investimento em Portugal. Aumentou também as compras a fornecedores para garantir postos de trabalho e aumentar a actividade de empresas parceiras.

Sem investimento não há crescimento e sem crescimento não haverá emprego, pelo que a Iberdrola reassume o seu compromisso com a economia nacional, mantendo o investimento em infraestructuras e serviços, mas sobretudo apoiando os seus consumidores.

A redução de 50% sobre o termo da energia estará em vigor até ao dia 31 de Julho. As condições podem ser consultadas em iberdrola.pt.

Sobre Iberdrola

A Iberdrola é líder global em energia, a principal produtora de energia eólica e uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo por capitalização de mercado. O Grupo está presente em diversos países e fornece energia para quase 100 milhões de pessoas, principalmente, em Espanha, no Reino Unido (ScottishPower), nos Estados Unidos (AVANGRID), no Brasil (Neoenergia), no México, na Alemanhã, em Portugal, em Itália ou França. Com uma força de trabalho de 34.000 pessoas e ativos superiores a 113.000 milhões de euros, registou um volume de faturação de 35.075,9 milhões de euros e um lucro líquido de 3.014 milhões de euros em 2018.

A Iberdrola lidera a transição energética para um modelo sustentável, através de investimentos em energias renováveis, redes inteligentes, armazenamento de energia em larga escala e transformação digital para oferecer os produtos e serviços mais avançados aos seus clientes. Graças à sua aposta nas energias limpas, é uma das empresas que regista menores emissões e uma referência internacional pela sua contribuição para a luta contra as alterações climáticas e para a sustentabilidade.