Hotéis INATEL reconhecidos com certificação ambiental e social Green Key

A Fundação INATEL obteve, no passado dia 21 de junho, a certificação ambiental e social para 6 dos hotéis que constituem a sua rede hoteleira.

Esta certificação é o reconhecimento do trabalho que vimos desenvolvendo em benefício do ambiente e da comunidade. Foram implementadas práticas que resultam, efetivamente, em vantagens claras para o ambiente e para as pessoas, e que refletem contributos em toda a cadeia de valor. Por esta razão, temos o grato prazer em partilhar este mérito com colaboradores, clientes e parceiros, que nos apoiam diariamente na concretização da nossa atividade.

Todos os hotéis INATEL participam num programa de sustentabilidade ambiental. De forma integrada, avaliamos o impacto da nossa atividade sobre o ambiente, adotamos todos os dias medidas com o objetivo de reduzir esse impacto e promovemos a sensibilização de clientes, fornecedores e a formação de colaboradores.

A sustentabilidade, no seu sentido global e na complementaridade das suas componentes ambiental, social e económica, é parte integrante e indissociável da nossa atividade.

Somos guiados pelo dever de deixar, para as gerações vindouras, um contexto ambiental melhor do que o que vivemos atualmente. Por esta razão, com esperança num futuro sempre melhor, adotamos progressivamente medidas que contribuem para a redução do nosso impacto ambiental, promovendo o impacto social.

Os hotéis INATEL galardoados são:

INATEL Cerveira Hotel****

INATEL Flores Hotel****

INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel****

INATEL Manteigas Hotel***

INATEL Vila Ruiva Hotel****

INATEL Linhares da Beira Hotel Rural***

Os galardões Green Key 2022 foram entregues no Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, em São Miguel, no passado dia 21 de junho.

O programa Green Key ambiciona a implementação de boas práticas, através do cumprimento de 150 metas em diferentes áreas de atuação e que valorizam a gestão ambiental e a promoção da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

As entidades certificadas devem, por exemplo, introduzir um sistema de gestão ambiental, reduzir o consumo de energia e de água, separar e encaminhar para a reciclagem os resíduos produzidos, utilizar produtos de limpeza amigos do ambiente, promover a utilização e consumo de produtos orgânicos, evitar os herbicidas químicos e muito mais.

Esta iniciativa é da responsabilidade da Foundation of Environmental Education (FEE), sediada na Dinamarca, e é coordenada em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e conta com o apoio de diversas entidades públicas e privadas.

Quando optamos por ficar num empreendimento reconhecido com esta certificação, estamos a contribuir para a proteção do ambiente.