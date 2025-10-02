“Estamos a chegar ao ponto”: Ponto Verde estreia nova campanha de comunicação

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

7 em cada 10 portugueses já separam as suas embalagens, mas destes só 1 o faz de forma correta. Partindo desta premissa, a Ponto Verde lança esta quarta-feira, dia 1 de outubro, a sua primeira grande campanha nacional, cujo mote é “Estamos a chegar ao ponto”. A campanha multimeios vai estar no ar até ao início de novembro.

Tendo em conta as exigentes metas de reciclagem de embalagens definidas - reciclar 65% de todas as embalagens colocados no mercado em 2025 e 70% em 2030 - a Ponto Verde, cuja assinatura é “Separamos Juntos”, lança a sua primeira campanha de comunicação, que conta com criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais da LPM.

“Através da criação da Ponto Verde, e desta campanha, queremos liderar um movimento agregador e coletivo que une cidadãos de norte a sul do País e ilhas, de todas as gerações e idades. Até porque reciclar embalagens de forma correta é um sinal de compromisso com o País e com o planeta e, por isso, ‘Separamos Juntos’”, refere o Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.

Por sua vez, a Diretora Criativa da Fuel, Andreia Ribeiro, explica como surgiu esta campanha e a assinatura da Ponto Verde: “Procurámos uma assinatura que expressasse o posicionamento da Ponto Verde e, ao mesmo tempo, estabelecesse um novo valor como território: a união. ‘Separamos Juntos’ é uma forma de mostrar um caminho conjunto para o futuro. Separamos juntos para conseguir chegar às metas que traçámos. Separamos juntos para conseguir chegar ao ponto que precisamos. Este novo território de comunicação nasce da consciência de que, apesar dos avanços significativos, ainda não chegámos ao ponto ideal. E é precisamente neste “quase” que encontramos a tensão criativa perfeita para dar vida à nova campanha”.

A campanha mostra momentos de convívio e personagens com quem os cidadãos facilmente se podem identificar. A publicidade revela pequenos erros comuns na reciclagem de embalagens e transforma-os em oportunidades para aprender e corrigir. Ambos os filmes publicitários foram construídos num registo divertido e inspiracional, com o objetivo de mobilizar todos os cidadãos para darem o próximo passo. Ou seja, passar do “mais ou menos” sustentáveis para cidadãos que separam corretamente todas as suas embalagens.

“Para dramatizar o conceito ‘Estamos a chegar ao ponto’ fomos pedir emprestado o tipo de discurso que se faz quando celebramos conquistas extraordinárias. Esta dissonância entre o que se diz – ‘somos orgulhosamente mais ou menos’, ‘estive mesmo assim-assim’, ‘estamos quase a chegar ao ponto’ - e o tom com que se diz - um tom de grande exaltação e orgulho - serve-nos para mostrar o nosso ponto de uma forma leve e divertida, incentivando a mudança sem apontar o dedo às pessoas”, adianta Andreia Ribeiro.

A campanha pode ser vista de norte a sul do País, incluindo na Madeira e nos Açores, marcando presença em meios com cobertura nacional, local e meios especializados. A publicidade está presente em TV, rádio, em títulos de imprensa generalista e especializada, em digital, e ainda com uma forte campanha de outdoor, onde conta com uma rede de múpis nacional, grandes formatos em Lisboa e no Porto, presença no metro, em autocarros e no elétrico rápido, em Lisboa.

Para amplificar a campanha, a Ponto Verde juntou-se a quatro rostos muito conhecidos do público, como Ana Galvão, Nuno Markl, Filipa Gomes e Frederico Morais. Além disso, trabalhou com vários outros criadores de conteúdo e influenciadores digitais de diferentes áreas, de modo a criar conteúdos especiais que permitem chegar, com autenticidade e de forma mais envolvente, a mais pessoas e a diferentes targets.

Esta não é apenas uma campanha de sensibilização e comunicação, é, sim, um desafio a participar num movimento coletivo que promete desenhar o futuro. “Estamos a chegar ao ponto” em que separar embalagens corretamente pode deixar de ser exceção e passar a ser regra e, por isso, os gestos de cada um contam.

“Com esta campanha queremos entreter e até divertir as pessoas, porque acreditamos que é dessa forma que conseguimos captar a sua atenção e passar uma mensagem que é, na verdade, muito séria e importante para todos nós enquanto sociedade. A reciclagem de embalagens e a economia circular são temas centrais para o futuro e o nosso contributo é muito simples, mas decisivo: reciclar mais e melhor as nossas embalagens”, conclui Ricardo Sacoto Lagoa.

Recorde-se que recentemente a Sociedade Ponto Verde passou por um processo de rebranding, com o objetivo de modernizar a sua identidade e aproximar-se ainda mais dos cidadãos. A sua nova imagem reflete movimento, simplicidade, energia, modernidade e confiança, reforçando a visão de uma organização mais madura, inovadora e preparada para responder aos grandes desafios da sustentabilidade.

Spots da campanha aqui.

Lisboa, 1 de outubro de 2025

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.