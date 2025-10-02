“Estamos a chegar ao ponto”: Ponto Verde estreia nova campanha de comunicação

Campanha multimeios dá vida ao rebranding da Sociedade Ponto Verde
7
em cada 10 portugueses já separam as suas embalagens, mas destes só 1 o faz de
forma correta. Partindo desta premissa, a Ponto Verde lança esta quarta-feira,
dia 1 de outubro, a sua primeira grande campanha nacional, cujo
mote é “Estamos a chegar ao ponto”. A campanha multimeios vai estar no ar até
ao início de novembro.
Tendo em conta as exigentes metas de
reciclagem de embalagens definidas - reciclar 65% de todas as embalagens
colocados no mercado em 2025 e 70% em 2030 - a Ponto Verde, cuja assinatura é
“Separamos Juntos”, lança a sua primeira campanha de comunicação, que conta com
criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena
Media e comunicação e gestão de redes sociais da LPM.
“Através da criação da Ponto Verde, e desta
campanha, queremos liderar um movimento agregador e coletivo que une cidadãos
de norte a sul do País e ilhas, de todas as gerações e idades. Até porque
reciclar embalagens de forma correta é um sinal de compromisso com o País e com
o planeta e, por isso, ‘Separamos Juntos’”, refere o Diretor de Marketing,
Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.
Por sua vez, a Diretora Criativa da Fuel,
Andreia Ribeiro, explica como surgiu esta campanha e a assinatura da Ponto
Verde: “Procurámos uma assinatura que expressasse o posicionamento da Ponto
Verde e, ao mesmo tempo, estabelecesse um novo valor como território: a união.
‘Separamos Juntos’ é uma forma de mostrar um caminho conjunto para o futuro.
Separamos juntos para conseguir chegar às metas que traçámos. Separamos juntos
para conseguir chegar ao ponto que precisamos. Este novo território de
comunicação nasce da consciência de que, apesar dos avanços significativos,
ainda não chegámos ao ponto ideal. E é precisamente neste “quase” que
encontramos a tensão criativa perfeita para dar vida à nova campanha”.
A campanha mostra momentos de convívio e
personagens com quem os cidadãos facilmente se podem identificar. A publicidade
revela pequenos erros comuns na reciclagem de embalagens e transforma-os em
oportunidades para aprender e corrigir. Ambos os filmes publicitários foram
construídos num registo divertido e inspiracional, com o objetivo de mobilizar
todos os cidadãos para darem o próximo passo. Ou seja, passar do “mais ou
menos” sustentáveis para cidadãos que separam corretamente todas as suas
embalagens.
“Para dramatizar o conceito ‘Estamos a
chegar ao ponto’ fomos pedir emprestado o tipo de discurso que se faz quando
celebramos conquistas extraordinárias. Esta dissonância entre o que se diz –
‘somos orgulhosamente mais ou menos’, ‘estive mesmo assim-assim’, ‘estamos
quase a chegar ao ponto’ - e o tom com que se diz - um tom de grande exaltação
e orgulho - serve-nos para mostrar o nosso ponto de uma forma leve e divertida,
incentivando a mudança sem apontar o dedo às pessoas”, adianta Andreia Ribeiro.
A campanha pode ser vista de norte a sul do
País, incluindo na Madeira e nos Açores, marcando presença em meios com
cobertura nacional, local e meios especializados. A publicidade está presente
em TV, rádio, em títulos de imprensa generalista e especializada, em digital, e
ainda com uma forte campanha de outdoor, onde conta com uma rede de múpis
nacional, grandes formatos em Lisboa e no Porto, presença no metro, em
autocarros e no elétrico rápido, em Lisboa.
Para amplificar a campanha, a Ponto Verde
juntou-se a quatro rostos muito conhecidos do público, como Ana Galvão, Nuno
Markl, Filipa Gomes e Frederico Morais. Além disso, trabalhou com vários outros
criadores de conteúdo e influenciadores digitais de diferentes áreas, de modo a
criar conteúdos especiais que permitem chegar, com autenticidade e de forma
mais envolvente, a mais pessoas e a diferentes targets.
Esta não é apenas uma campanha de
sensibilização e comunicação, é, sim, um desafio a participar num movimento
coletivo que promete desenhar o futuro. “Estamos a chegar ao ponto” em que
separar embalagens corretamente pode deixar de ser exceção e passar a ser regra
e, por isso, os gestos de cada um contam.
“Com esta campanha queremos entreter e até
divertir as pessoas, porque acreditamos que é dessa forma que conseguimos
captar a sua atenção e passar uma mensagem que é, na verdade, muito séria e
importante para todos nós enquanto sociedade. A reciclagem de embalagens e a
economia circular são temas centrais para o futuro e o nosso contributo é muito
simples, mas decisivo: reciclar mais e melhor as nossas embalagens”, conclui
Ricardo Sacoto Lagoa.
Recorde-se que recentemente a Sociedade
Ponto Verde passou por um processo de rebranding,
com o objetivo de modernizar a sua identidade e aproximar-se ainda mais dos
cidadãos. A sua nova imagem reflete movimento, simplicidade, energia,
modernidade e confiança, reforçando a visão de uma organização mais madura,
inovadora e preparada para responder aos grandes desafios da sustentabilidade.
Desde 1996 que a Sociedade
Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia
circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens
(SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia
ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de
mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos
resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca
de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e
propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e
tratamento.
Para reforçar a comunicação e
sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma
imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento
agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva
pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.
