ARRANCAM EM OUTUBRO OS ENCONTROS À MESA ENTRE O DOURO E A COMPORTA

Dois
dos territórios com maior riqueza paisagística e enogastronómica de Portugal, o
Douro e a Comporta, cruzam-se este outono numa série de três encontros
gastronómicos intimistas. A iniciativa, promovida pela Quinta da Vacaria, uma
das mais antigas da região duriense, e pelo grupo Sublime convida a redescobrir
a Comporta fora da época alta, através de experiências pensadas ao detalhe. Sob
o mote “Sublime Meets Quinta da Vacaria”, o ciclo propõe menus exclusivos
criados pelo chef Diogo Gonzaga, cuidadosamente desenhados para harmonizar com
uma seleção de vinhos da Quinta da Vacaria, entre eles os reconhecidos grandes
reservas, reservas, monocastas, Ah Galego!, Oh Pires! e vinhos do
Porto. A programação arranca a 11 de outubro, com um jantar no Restaurante
Jacaré, segue a 25 de outubro, com um almoço no Sublime Beach Club, e termina a
9 de novembro, com um almoço no Restaurante Sado. Cada evento terá lugares
limitados e custa 80 euros por pessoa. As reservas já estão disponíveis aqui
mediante disponibilidade.
A
presença dos vinhos da Quinta da Vacaria nos restaurantes do grupo Sublime já
era habitual. Esta colaboração ganha agora uma nova dimensão, pensada para dar
visibilidade à Comporta numa fase mais tranquila do ano e para “reforçar o
potencial da região além dos meses de verão”.
“Queremos
mostrar que esta parceria vai além da carta: é uma celebração do território, do
tempo e da autenticidade”, salienta Miguel Esteves, gestor de negócio da Quinta
da Vacaria.
Nos
encontros, o chef Diogo Gonzaga desenha menus exclusivos para cada data,
enquanto a Quinta da Vacaria assegura a curadoria dos vinhos. O resultado é uma
experiência sensorial e coerente com a identidade dos dois projetos, onde cada
detalhe contribui para um equilíbrio entre o sabor e a paisagem.
Tanto a
Quinta da Vacaria como o grupo Sublime partilham um forte compromisso com os
seus territórios. Ambos cresceram com uma visão de hospitalidade ligada à
natureza, à identidade local e a um turismo mais consciente.
“O
Sublime foi pioneiro ao trazer para a Comporta um modelo de hotelaria com
sofisticação e autenticidade. A Quinta da Vacaria tem feito esse mesmo caminho
no Douro, aliando tradição e inovação”, acrescenta João Menezes, enólogo da
Quinta da Vacaria.
Esta primeira edição de “Sublime Meets Quinta da
Vacaria” poderá repetir-se noutras alturas do ano, como a primavera. Mas, a
essência mantém-se: valorizar o território fora da época alta, num ritmo mais
calmo, com tempo para saborear, descobrir e partilhar.
