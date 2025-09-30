ARRANCAM EM OUTUBRO OS ENCONTROS À MESA ENTRE O DOURO E A COMPORTA

Sábado – Pense por si

Dois dos territórios com maior riqueza paisagística e enogastronómica de Portugal, o Douro e a Comporta, cruzam-se este outono numa série de três encontros gastronómicos intimistas. A iniciativa, promovida pela Quinta da Vacaria, uma das mais antigas da região duriense, e pelo grupo Sublime convida a redescobrir a Comporta fora da época alta, através de experiências pensadas ao detalhe. Sob o mote “Sublime Meets Quinta da Vacaria”, o ciclo propõe menus exclusivos criados pelo chef Diogo Gonzaga, cuidadosamente desenhados para harmonizar com uma seleção de vinhos da Quinta da Vacaria, entre eles os reconhecidos grandes reservas, reservas, monocastas, Ah Galego!, Oh Pires! e vinhos do Porto. A programação arranca a 11 de outubro, com um jantar no Restaurante Jacaré, segue a 25 de outubro, com um almoço no Sublime Beach Club, e termina a 9 de novembro, com um almoço no Restaurante Sado. Cada evento terá lugares limitados e custa 80 euros por pessoa. As reservas já estão disponíveis aqui mediante disponibilidade.

A presença dos vinhos da Quinta da Vacaria nos restaurantes do grupo Sublime já era habitual. Esta colaboração ganha agora uma nova dimensão, pensada para dar visibilidade à Comporta numa fase mais tranquila do ano e para “reforçar o potencial da região além dos meses de verão”.

“Queremos mostrar que esta parceria vai além da carta: é uma celebração do território, do tempo e da autenticidade”, salienta Miguel Esteves, gestor de negócio da Quinta da Vacaria.

Nos encontros, o chef Diogo Gonzaga desenha menus exclusivos para cada data, enquanto a Quinta da Vacaria assegura a curadoria dos vinhos. O resultado é uma experiência sensorial e coerente com a identidade dos dois projetos, onde cada detalhe contribui para um equilíbrio entre o sabor e a paisagem.

Tanto a Quinta da Vacaria como o grupo Sublime partilham um forte compromisso com os seus territórios. Ambos cresceram com uma visão de hospitalidade ligada à natureza, à identidade local e a um turismo mais consciente.

“O Sublime foi pioneiro ao trazer para a Comporta um modelo de hotelaria com sofisticação e autenticidade. A Quinta da Vacaria tem feito esse mesmo caminho no Douro, aliando tradição e inovação”, acrescenta João Menezes, enólogo da Quinta da Vacaria.

Esta primeira edição de “Sublime Meets Quinta da Vacaria” poderá repetir-se noutras alturas do ano, como a primavera. Mas, a essência mantém-se: valorizar o território fora da época alta, num ritmo mais calmo, com tempo para saborear, descobrir e partilhar.

