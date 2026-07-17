Dental Light aposta em ativações de marca fora do circuito tradicional e leva a saúde oral aos maiores festivais de música do país

Grupo de clínicas foi patrocinador oficial do North Festival e do NOS Alive, onde assumiu o papel de “Dentista Oficial do Festival”, numa estratégia que aproxima a saúde oral de novos públicos através de experiências de marca.

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Num setor tradicionalmente associado à comunicação clínica e institucional, a Dental Light decidiu seguir um caminho diferente. Em 2026, o grupo de clínicas dentárias marcou presença como patrocinador oficial do North Festival e do NOS Alive, assumindo neste último o estatuto de Dentista Oficial do Festival. A iniciativa integrou uma estratégia de posicionamento que procura aproximar a marca de novos públicos através de experiências diferenciadoras, reforçando a notoriedade e a ligação emocional com os consumidores.

Ao longo dos festivais, a Dental Light criou um espaço próprio de ativação onde os visitantes eram convidados a participar numa roda da sorte digital através da leitura de um QR Code. A dinâmica garantia prémios a todos os participantes, entre higienizações orais, branqueamentos realizados em clínica e kits de branqueamento para utilização em casa. A ação permitiu criar uma interação direta com milhares de festivaleiros, transformando um contacto espontâneo num primeiro passo para a relação com a marca.

“A saúde oral deve estar presente onde as pessoas vivem experiências e criam memórias. Estar num festival de música pode parecer improvável para uma rede de clínicas dentárias, mas é precisamente essa capacidade de quebrar paradigmas que permite aproximar a marca de públicos que dificilmente seriam alcançados pelos canais tradicionais. Hoje, construir uma marca forte implica estar presente nos momentos certos e oferecer experiências relevantes.”

Henrique Händel, CEO e Chairman da Dental Light

A aposta representa uma evolução na forma como o grupo encara o marketing e a comunicação. Em vez de limitar a presença a campanhas publicitárias convencionais, a Dental Light tem vindo a investir em ativações experienciais, patrocínios e iniciativas que reforçam o reconhecimento da marca junto de diferentes segmentos da população.

Com uma estratégia de crescimento sustentada e uma forte aposta na inovação, a Dental Light continua assim a afirmar-se como uma das empresas portuguesas que mais tem procurado reinventar a comunicação no setor da saúde, demonstrando que mesmo áreas tradicionalmente co