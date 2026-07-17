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SINTRA RECEBE ESPETÁCULO ÚNICO DE MARCELINO SAMBÉ

17 de julho de 2026 às 11:10
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Um dos maiores nomes da dança internacional vai subir aos palcos de Sintra nos dias 18 e 19 de julho. Marcelino Sambé regressa a Portugal para protagonizar “Marcelino Sambé e Convidados”, um espetáculo que promete duas noites de excelência artística nos jardins do Palácio de Seteais, em Sintra. 

Marcelino Sambé em Sintra
Marcelino Sambé em Sintra 1

Integrado na sexta edição do Bailado em Seteais, o evento é promovido pela Fundação Cultursintra e Câmara Municipal de Sintra, afirmando-se como um dos momentos mais marcantes da programação cultural de verão e uma referência incontornável no panorama da dança, em Portugal. 

Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Marcelino Sambé é uma das mais relevantes figuras portuguesas da dança a nível internacional. Reconhecido pelo seu talento tem conquistado o público e a crítica nos mais prestigiados palcos do mundo. 

Ao seu lado, estarão bailarinos consagrados e jovens talentos do Royal Ballet, num espetáculo que celebra a excelência, a criatividade entre diferentes gerações de artistas. Num cenário único como os jardins do Palácio de Seteais, esta será uma oportunidade imperdível para viver a dança ao mais alto nível. 

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