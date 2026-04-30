De 7 a 10 de maio, junto ao Aeroporto do Porto, mais de 500 seminovos

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Soc. Com. C. Santos: tradição e oportunidades Mercedes-Benz

A Sociedade Comercial C. Santos mantém a sua tradição de excelência com a realização de mais uma edição dos Dias Mercedes-Benz Certified, que terá lugar de 7 a 10 de maio. O showroom da Maia, estrategicamente localizado junto ao Aeroporto do Porto, será o palco para a exposição de mais de 500 viaturas seminovas com condições excecionais.

Este evento, que decorre de quinta-feira a domingo (entre as 10h00 e as 20h00), destaca-se pelo ambiente premium. Com cerca de 2000 m2 de área coberta, os visitantes podem analisar a vasta oferta de veículos de passageiros e comerciais ligeiros com o máximo conforto. A gama inclui motorizações a combustão, soluções híbridas plug-in e modelos totalmente elétricos da Mercedes-Benz e smart.

Para além dos preços de oportunidade, o selo Mercedes-Benz Certified assegura uma inspeção rigorosa em mais de 100 pontos, garantia de até 36 meses e quilometragem certificada. A conveniência é reforçada pela possibilidade de avaliação imediata de viaturas de retoma.

Histórico de Sucesso

Sendo pioneira neste formato, a Sociedade Comercial C. Santos celebra um percurso de sucesso: 40 edições realizadas, 24 mil visitantes e mais de seis mil unidades entregues. Este legado é o mote para um divertido quiz com a equipa de vendas, disponível no canal de YouTube da empresa (aqui), onde se recordam os marcos desta trajetória.

A voz da experiência

Segundo Jorge Fernando, responsável pelo departamento de usados: “O sucesso destes eventos exclusivos reside na combinação entre a qualidade do produto e a hospitalidade do nosso novo showroom. É um elemento distintivo que os nossos clientes valorizam.”

O acesso é exclusivo mediante agendamento prévio através dos canais oficiais: site (diascertified.soccsantos.pt), e-mail (diascertified@soccsantos.pt) ou telefone (918 079 851).