CLIENTES LIDL POSSIBILITAM RESTAURO DE 30 HECTARES DE NATUREZA NO GERÊS E DECIDEM PRÓXIMA ÁREA A APOIAR

O Lidl e a WWF Portugal reforçam o seu compromisso com a proteção da biodiversidade em território nacional, no âmbito da iniciativa Re-Store Portugal. A votação para a escolha da nova área de intervenção já arrancou.

Dando continuidade à iniciativa solidária lançada pelo Lidl Portugal em parceria com a WWF Portugal — através da venda de sacos de compras produzidos com plástico retirado do oceano —, a insígnia anuncia que foi atingido o objetivo financeiro para o restauro de 30 hectares de natureza no Parque Nacional da Peneda-Gerês. O valor angariado, cerca de 180.000 euros, permitirá avançar com ações concretas de recuperação de ecossistemas ao abrigo da iniciativa Re-Store Portugal.



Lidl e WWF protegem a biodiversidade em Portugal, com foco no Estuário do Tejo ou Serra do Caldeirão

Metade do valor de venda destes sacos solidários (disponíveis por 1€) reverteu a favor da WWF Portugal. A intervenção no Gerês, o único parque nacional do país, focar-se-á em:

Este resultado demonstra o impacto real do contributo dos clientes Lidl, cuja escolha foi determinante para transformar um gesto quotidiano numa intervenção ambiental com efeitos mensuráveis em território nacional. Este esforço coletivo contribuirá também para que Portugal fique mais perto de cumprir a meta da UE de restaurar 20% das suas áreas degradadas até 2030.

Com este objetivo cumprido, o Lidl convida agora os seus clientes a decidirem a próxima área de restauro. Até dia 23 de janeiro, os clientes poderão votar, através da app Lidl Plus, Instagram e Linkedin da marca, entre duas áreas definidas como prioritárias:

A venda dos sacos solidários continuará a ser o motor desta mudança: até ao final de fevereiro, o valor angariado com a sua comercialização reverterá diretamente para o financiamento da zona de restauro mais votada pelos clientes.

Esta nova etapa reforça o pilar "Respeitar a Biodiversidade" da estratégia de sustentabilidade do Lidl. Ao dar voz aos clientes, a marca promove a corresponsabilização e a transparência em prol da recuperação da natureza em Portugal, demonstrando uma vez mais que “Vale Mesmo a Pena”.