Beko apresenta nova gama de electrodomésticos

Segundo um estudo realizado pela Beko, 28% dos portugueses afirmam dedicar mais tempo à cozinha depois da pandemia e 21% afirma ter passado a envolver mais toda a família nas tarefas.

Placas de indução com zonas DUO que permitem aumentar a superfície de preparação, fornos com funções de auto-limpeza e possuem novas tecnologias para cozinhar alimentos a vapor são algumas das novidades presentes na nova linha de encastre da Beko.

Reforçando o compromisso de responder às novas necessidades e tendências na cozinha após a pandemia, a Beko acaba de apresentar a nova linha de eletrodomésticos de encastre focada na melhoria da experiência do utilizador, graças a tecnologia de ponta aliada com facilidade de utilização e design sofisticado.

A pandemia do coronavírus transformou o estilo de vida dos portugueses, que agora, na chamada nova normalidade, passam mais tempo em casa. Como consequência, remodelaram os espaços para lhes dar novas funcionalidades e utilizações. Especificamente, no que diz respeito à cozinha, que já não é apenas um espaço de preparação de alimentos, também se tornou um playground para crianças, um escritório ou escola online.

De facto, um estudo recente realizado pela Beko para analisar os hábitos dos portugueses em casa e que hábitos mudaram durante a pandemia, concluiu que 28% dos portugueses afirmam dedicar mais tempo à cozinha depois da pandemia. Alem disso, 21% afirma que há um maior envolvimento de todos os membros da família neste espaço. Este estudo foi realizado pela Beko no final de 2020 a um universo populacional de 555 entrevistados maiores de 18 anos, residentes em Portugal.

A transformação mais importante é observada nos domicílios com crianças menores de 12 anos: especificamente, 36% dos portugueses afirmam que agora prestam mais atenção à cozinha e alimentação mais saudável.

O estudo também apurou que quase 9 em cada 10 portugueses cozinham diariamente (face a 6% que cozinham para vários dias) e que 57% estão mais sensíveis ao desperdício alimentar. Destes, 17% afirmam guardar as sobras para outras refeições ou utilizá-las para a confeção de outros pratos.

Como resultado desta mudança de hábitos, o design da cozinha é agora mais relevante do que nunca. As cores e a distribuição do espaço continuam a ter um papel importante, mas agora outros aspetos são agregados, como a estética proporcionada pelos eletrodomésticos.

Nas palavras de Cem Baçaral, CEO da Beko Portugal "A inovação é o principal motor da nossa empresa. Na Beko, investimos continuamente na produção de produtos e tecnologias mais avançadas e mais acessíveis à sociedade. Renovamos constantemente o nosso portfólio com o objetivo de oferecer a tecnologia mais útil do mercado".

Calor e vapor para cozinhar receitas mais saudáveis e facilitar a limpeza do forno

Entre todas as novidades que a marca apresentou, destacam-se algumas como a AeroPerfect, uma tecnologia inspirada na engenharia aeronáutica que utiliza um fluxo constante de ar quente no forno para minimizar a variação de temperatura. Esta distribuição de ar permite cozinhar receitas melhor do que nunca. Outra das tecnologias de vanguarda que a Beko desenvolveu são as soluções de cozedura a vapor ou SteamSolutions, que são capazes de injetar vapor na cavidade do forno de forma automática ou manualmente, conseguindo-se assim obter pratos muito mais suculentos e saudáveis. Estas tecnologias podem ser encontradas, por exemplo, no forno BBIS13300XMSE.

Além disso, essa tecnologia facilita a posterior limpeza do forno em profundidade, já que o vapor também serve para amolecer os restos de alimentos e gordura, através de um ciclo rápido de 35 minutos, após o qual basta apenas passar um pano para retirar a sujidade acumulada. Por fim, os novos fornos da Beko incorporam um sistema de pirólise para limpeza automática. Por meio de temperaturas de até 480ºC, essa tecnologia reduz a sujidade a cinzas. A porta do forno tranca automaticamente e os 4 painéis de vidro na porta garantem uma limpeza 100% segura.

Um sistema de indução com soluções de última geração adaptadas a toda a família

No que diz respeito à categoria de indução, a Beko apresentou novas placas de indução, como por exemplo o modelo HII 95800 FHT, com Zonas DUO de 28 ou 32 cm de diâmetro que permitem cozinhar para duas pessoas e também para uma família numerosa. Estas placas de indução, que incluem um bloqueio para crianças e um temporizador, facilitam a combinação das zonas de cozinhar para as tornar maiores e são muito fáceis de limpar. Graças ao seu sistema EasyFit, possuem clipes pré-instalados para que baste apenas encaixá-los e, através da funcionalidade Stop & Go, permitir pausar todas as funções da placa e reativá-las com um único botão.

Outra característica interessante das novas placas Beko é a função Booster, uma tecnologia que promove um aquecimento mais rápido e permite ferver água em apenas 3 ou 4 minutos.

Por fim, a marca apresentou também placas a gás que oferecem mais espaço entre os queimadores, uma maior área de confeção (de 58 a 61 cm de largura) e uma nova largura de placa de 65 cm.

Exaustores decorativos e filtros para a cozinha

O extrator de fumo é um dos eletrodomésticos chave na hora de projetar uma cozinha. O tamanho, formato e cor definem a linha do espaço e o resto dos aparelhos. Nos últimos anos, este aparelho deixou de ser um instrumento de trabalho para se tornar um objeto de decoração que, além disso, cumpre a função de extrair silenciosamente os fumos.

Os exaustores decorativos como o modelo Beko BHCA94640BH precisam de espaço para se destacarem, ao mesmo tempo que determinam a gama de cores dos restantes aparelhos, como o forno. Noutro extremo ficam os exaustores integrados ou os grupos de filtros, como o modelo HNU71311S. Estes permitem um maior espaço do gabinete superior, sem condicionar a cor dos restantes aparelhos elétricos, permitindo a combinação de uma infinidade de designs.