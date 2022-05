APCOI lança app Heróis da Fruta em Pedrógão Grande

Com o apoio do município, desafia famílias para “caça ao tesouro” saudável

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) em parceria com a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, assinala hoje o Dia Nacional da Obesidade, com o lançamento neste município da app Heróis da Fruta, um jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis, inspirado na série de animação que estreou recentemente na televisão com as vozes de Jessica Athayde e Diogo Amaral e no projeto educativo com o mesmo nome, promovido nas escolas há 10 anos.

O aplicativo, desenvolvido em Portugal pelos estúdios ONTOP, com financiamento da Novo Nordisk e com o apoio internacional da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO) e da Coligação Europeia de Pacientes com Obesidade (ECPO), surge para dar continuidade ao propósito da APCOI de contribuir para a prevenção da obesidade infantil.

O jogo Heróis da Fruta é uma "caça ao tesouro" dos tempos modernos, ao estilo Pokémon Go, que incentiva as famílias portuguesas a sair do sofá e caminhar ao ar livre, de telemóvel na mão, à procura dos baús à solta pelas ruas do município, espalhados em cartazes em diversos locais.

Cada baú contém uma saqueta de cartas escondida, que é revelada quando lhe é apontada a câmara do smartphone. Há centenas de cartas para colecionar e segredos para descobrir sobre alimentação saudável, mas também há missões para completar ou até pontos que valem prémios.

Todos os jogadores que ficarem entre os 100 primeiros lugares no ranking nacional de pontuação ganham bilhetes para o cinema. Existem também outros prémios exclusivos para as crianças participantes no projeto escolar como vouchers para parques temáticos, zoológicos ou aquários. Mas para o jogador que ficar em primeiro lugar na app está reservado o prémio mais desejado por todos: a visita dos personagens Heróis da Fruta à sua escola.

Para facilitar a vida a miúdos e graúdos, há um mapa com a localização dos diferentes baús que podem ser encontrados em Pedrógão Grande e nos restantes municípios parceiros desta iniciativa de Norte a Sul e ilhas, disponível na seguinte página: https://www.heroisdafruta.com/p/mapa-do-tesouro.html

Sobre esta app, Mário Silva, Presidente da APCOI, destaca: "Depois do sucesso da iniciativa ‘Heróis da Fruta’ nas escolas, e do recente lançamento da nossa série infantil com o mesmo nome, foi fundamental para a APCOI dar o passo seguinte para envolver ao mesmo tempo crianças e respetivas famílias numa maior consciencialização da sociedade para a obesidade infantil e, consequentemente, na adoção de hábitos de vida que contribuam para a prevenção desta doença, que afeta atualmente uma em cada três crianças".

Neste contexto, Nuno Folhadela, CEO da ONTOP, refere que "Colecionar faz-nos sentir felizes. E se o fizermos com amigos ou família, ainda melhor! Por isso, a missão da ONTOP foi juntar a nostalgia do colecionismo de cromos com a inovação tecnológica da realidade aumentada. Uma receita cheia de diversão a prometer grandes caminhadas nesta caça aos tesouros espalhados pelo país."

Para Helena Novais, Diretora de Public Affairs da Novo Nordisk Portugal, "apoiar esta iniciativa representa a concretização da visão holística que a empresa pretende para a resposta à obesidade infantil. A par da contribuição para a inovação científica nesta área, queremos, em conjunto com a APCOI e outros parceiros, estar na dianteira da prevenção desta doença, apoiando iniciativas vencedoras que atuem ativamente na melhoria da qualidade de vida das crianças e na gradual redução do impacto da obesidade no nosso sistema de saúde".

A propósito deste lançamento, Dora Rodrigues, Vereadora da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, refere que "o município de Pedrógão Grande associou-se á APCOI consciente da importância desta temática, e nesse sentido a partir de dia 20 de Maio, dia Nacional da Obesidade, será disponibilizada a APP Heróis da Fruta que pretende incentivar as famílias a saírem do sofá e a caminhar ao ar livre, numa divertida caça ao tesouro por diferentes zonas da Vila e das Freguesias".

A app Hérois da Fruta encontra-se já disponível nas app stores de dispositivos móveis iOS e Android.