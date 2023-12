Abrir espumante numa casa em Setúbal é mais barato do que numa casa de Lisboa ou Porto

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Tiko efetuou uma análise ao valor de mercado dos imóveis localizados em locais emblemáticos onde lisboetas, sadino e portistas comem as 12 passas e abrem o espumante.





David von Diemar

Uma casa na Avenida Luísa Todi, em Setúbal, junto a uma das baías mais bonitas do mundo, é mais acessível (€293 000) do que junto ao Terreiro do Paço em Lisboa ou nos Aliados no Porto.





O preço de um apartamento nos Aliados, com 60 m2, é de cerca de €396 000, enquanto na Baixa Pombalina o preço médio de 128 m2 ronda os €890 000.

O final do ano aproxima-se a passos largos e com ele a altura em que os portugueses comem as tradicionais 12 passas ao som das 12 badaladas que anunciam a chegada de um Ano Novo.

Com ou sem fogo de artificio no ar, em locais emblemáticos da cidade ou em casa, frente à televisão, serão muitos os desejos formulados e outras tantas resoluções assumidas para 2024. Em Lisboa, a festa faz-se a partir do Terreiro do Paço, onde a animação inclui o habitual fogo-de-artifício e festa madrugada adentro, numa zona onde os edifícios remontam à época pombalina.

De acordo com estudo recente, a Tiko , o markeplace imobiliário digital que torna a compra e venda de casas rápida e fácil, o valor de mercado de um apartamento na Baixa Pombalina, com 128 m2 é de cerca de €890 000. No entanto, se preferir um imóvel com a mesma tipologia na vizinha freguesia de São Nicolau o preço baixa para os €808 000. Alfama, ali mesmo ao lado, e onde o histórico elétrico 28 serpenteia as ruas e à noite é possível ouvir o melancólico fado, o preço médio por metro quadrado desce para os €6 072.

Entrar o ano como proprietário de um imóvel, com 60 m2, na Avenida dos Aliados, local emblemático da cidade do Porto, onde mais de cem mil pessoais se costumam juntar para ver os concertos de Passagem de Ano e comer as 12 passas, custa em média €369 000. Caso prefira ver o fogo de artifício sobre o Rio Douro e como proprietário de um imóvel, com 82 m2, na freguesia de São Nicolau terá de investir cerca de €337 000, de acordo com o estudo elaborado pela proptech de origem espanhola e que está a comemorar dois anos em Portugal.

Comprar uma casa na Zona Ribeirinha de Setúbal, local de eleição dos sadinos para assistir ao tradicional fogo de artificio que marca a chegada do Ano Novo, traduz um investimento de €293 000. Nestes 104 m2 da freguesia de Santa Maria da Graça tem como companhia uma das mais belas baías do mundo e alguns dos melhores restaurantes do famoso choco frito.

Metodologia utilizada: A Tiko efetuou, com base em ferramenta própria e de terceiros, uma análise ao valor de mercado dos imóveis em estudo a 22 de dezembro de 2023, tendo em conta as características dos imóveis, dos serviços em seu redor e o preço médio por metro quadrado.