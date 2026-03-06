COMBINA gera poupança superior a um milhão de euros e regista 150 mil adesões em dois meses

COMBINA, o programa lançado a 26 de dezembro de 2025, que junta Continente, Galp e NOS, três marcas líderes em Portugal, num ecossistema de poupança pioneiro, registou 150 mil adesões nos primeiros dois meses de funcionamento e permitiu às famílias alcançar uma poupança global superior a um milhão de euros.



Campanha Continente, Galp e NOS: poupança que combina com todos Radar

A elevada adesão ao programa reforça o valor desta oferta simples e integrada, que ajuda os consumidores a economizar, através de benefícios permanentes e acumuláveis com outros descontos e cupões, em áreas essenciais do dia a dia que representam cerca de um terço dos gastos mensais de uma família.

Com benefícios que refletem uma poupança real e mensurável, o COMBINA possibilita uma poupança anual que poderá ser superior a 600€, valor similar ao consumo médio anual de uma família em eletricidade Galp Casa ou ao valor da subscrição anual do pacote de telecomunicações NOS 4.

Através dos resultados alcançados, as três marcas evidenciam a procura crescente por programas que se adaptem às necessidades dos consumidores, oferecendo vantagens concretas e ajustadas aos diferentes perfis de consumo.

Disponível em três níveis de combinação possíveis, o COMBINA conta ainda com uma plataforma com simulador integrado, que permite aos consumidores explorar os benefícios do programa e calcular quanto podem poupar por ano.

Para integrar o programa basta ter um contrato de energia da Galp e/ou um serviço da NOS. Ao combinar diferentes serviços essenciais, Continente, Galp e NOS reforçam o compromisso em tornar a poupança mais simples e acessível a todos, através de uma oferta que permite poupar todos os dias, o ano inteiro.