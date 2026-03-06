COMBINA gera poupança superior a um milhão de euros e regista 150 mil adesões em dois meses

COMBINA, o programa lançado a
26 de dezembro de 2025, que junta Continente, Galp e NOS, três marcas líderes
em Portugal, num ecossistema de poupança pioneiro, registou 150 mil adesões nos
primeiros dois meses de funcionamento e permitiu às famílias alcançar uma
poupança global superior a um milhão de euros.
Campanha Continente, Galp e NOS: poupança que combina com todosRadar
A elevada adesão ao programa
reforça o valor desta oferta simples e integrada, que ajuda os consumidores a
economizar, através de benefícios permanentes e acumuláveis com outros
descontos e cupões, em áreas essenciais do dia a dia que representam cerca de
um terço dos gastos mensais de uma família.
Com benefícios que refletem
uma poupança real e mensurável, o COMBINA possibilita uma poupança anual que
poderá ser superior a 600€, valor similar ao consumo médio anual de uma família
em eletricidade Galp Casa ou ao valor da subscrição anual do pacote de
telecomunicações NOS 4.
Através dos resultados
alcançados, as três marcas evidenciam a procura crescente por programas que se
adaptem às necessidades dos consumidores, oferecendo vantagens concretas e
ajustadas aos diferentes perfis de consumo.
Disponível em três níveis de
combinação possíveis, o COMBINA conta ainda com uma plataforma com simulador integrado, que
permite aos consumidores explorar os benefícios do programa e calcular quanto
podem poupar por ano.
Para integrar o programa basta
ter um contrato de energia da Galp e/ou um serviço da NOS. Ao combinar
diferentes serviços essenciais, Continente, Galp e NOS reforçam o compromisso
em tornar a poupança mais simples e acessível a todos, através de uma oferta
que permite poupar todos os dias, o ano inteiro.
