A paixão pelo futebol

A cidade de Leiria, palco escolhido para a Final Four da Allianz Cup, vai receber antigos jogadores de futebol e personalidades de topo da nossa sociedade para um debate em torno do presente e do futuro da modalidade, numa iniciativa promovida pelo Jornal Record e pela Allianz

O jornal Record volta a colocar o futebol português em debate, desta vez através do Webinar «Record Talks Allianz Cup». A iniciativa, que decorre no próximo dia 29 de janeiro, surge a propósito da Final Four da Allianz Cup, uma das competições mais vibrantes do calendário futebolístico, e que se disputa em Leiria. O webinar está marcado para algumas horas antes da grande final da edição 2021/22 e que pode determinar o próximo campeão de inverno.

Em parceria com a Allianz, o Record convida personalidades de topo da sociedade, como o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença e o Diretor de Transformação e Marketing da Allianz (Portugal) – José Francisco Neves, para nos deixarem um breve enquadramento sobre a importância do envolvimento das entidades que representam no futebol nacional e darem ainda o "pontapé de saída" à segunda edição deste evento.

Diretor de Transformação e Marketing da Allianz (Portugal) – José Francisco Neves junta-se ao painel de debate, onde teremos ainda oportunidade para ouvir os craques da bola que, ao longo dos últimos anos, deslumbraram multidões nos nossos relvados. Os antigos jogadores prometem relatar a sua experiência sobre estes jogos decisivos, fazendo também a antevisão do encontro dessa noite.

O webinar, conduzido pelo diretor adjunto do Jornal Record, Sérgio Krithinas, decorre pelas 16h30, no site e redes sociais do Record.

A iniciativa conta ainda com um subcanal do Record - Allianz Cup, onde será possível agregar todos os conteúdos editoriais criados neste âmbito e também com lives que apresentam conteúdo exclusivo, por exemplo, dos balneários ou dos corredores onde passam os jogadores antes de seguirem para o relvado. Mas uma das grandes novidades desta edição 2021/22 é o destaque editorial assegurado em formato vídeo, pré e pós match com integração da marca, para os 3 jogos (Meias-Finais e Final). Após a final da competição, o Jornal Record assegura ainda o lançamento de um Suplemento de 4 páginas onde vai ser possível tomar contacto com os pontos mais relevantes desta Allianz Cup.

O Record orgulha-se de estar de mãos dadas à Liga Portugal e à Allianz Portugal nesta final four, um evento único no Desporto português, com uma importância que vai muito além de três jogos de futebol ou até de um troféu. Esta final four da Allianz Cup é sobretudo uma festa do futebol é motivo mais do que suficiente para reflexões profundas sobre o futuro de uma das mais influentes indústrias nacionais. É por isso que o Record não está aqui apenas para dar cobertura aos acontecimentos; queremos fazer parte deles, pois é nossa obrigação contribuir para uma discussão saudável do que deve o futebol no nosso país. E esta semana, porventura mais do que qualquer outra, permite-nos estar por dentro da transformação, refere Sérgio Krithinas.