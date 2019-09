A 15ª Marcha dos Fortes®

Dividida em 4 etapas, esta caminhada lúdica, não competitiva, ao longo de Fortes das Linhas é um evento de referência para o Turismo de Natureza na Região Oeste, e que leva centenas de participantes ao contacto com a História!

Pode ser feita na sua totalidade ou, para os mais fatigados, há sempre a hipótese de não cumprir uma ou mais etapas, retomando a Marcha mais à frente.





Caminhada circular, inicia-se às 07h00 de sábado, dia 12 de Outubro, na Srª da Ajuda, Arruda dos Vinhos, e visita ainda os Concelhos de Loures, Mafra e Sobral de Monte Agraço, terminando pelas 20h30 de novo na Srª da Ajuda, Arranhó, Arruda dos Vinhos.





As inscrições são feitas no site do CAAL em http://clubearlivre.org/node/2823 onde existe toda a informação sobre a actividade.