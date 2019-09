Anadia é o município convidado da BTL em 2020

Anadia é o Município convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) no próximo ano, que decorrerá entre 11 e 15 de março, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL). Dália Palma, responsável da organização, referiu que o certame tem vindo, nos últimos anos, "a afirmar-se cada vez mais no panorama nacional e internacional", sublinhando que é "uma montra para o mundo, daquilo que de melhor se faz em Portugal neste sector. Aproveitando o lançamento de duas novas áreas da BTL – O Enoturisto e os Festivais – segundo a organização faz todo o sentido a presença de Anadia, como Cidade Capital do Espumante.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, mostrou-se "bastante orgulhosa" com o convite feito pela organização da BTL para Anadia ser o Município convidado do maior certame dedicado ao Turismo. "Há muitos anos que fazemos este caminho para promover o que de melhor Anadia tem neste setor", afirmou a autarca, sublinhando que "se trata de um novo desafio" e "é com muita honra que o aceitamos".





O concelho de Anadia há vários anos que participa na BTL com um stand próprio, o qual tem vindo a crescer em área, de ano para ano, onde promove e divulga os produtos, serviços e agentes económicos locais. Maria Teresa Cardoso considera que "este convite acaba, também, por ser um reconhecimento do investimento que o Município tem vindo a realizar, nos últimos anos, a vários níveis, no setor do turismo".





Presença no Festival Nacional de Gastronomia

Anadia é nos dias de hoje um concelho que aposta cada vez mais no turismo. Paralelamente ao anúncio de Município convidado da BTL, ficou ainda a saber-se que o concelho vai ter presença reforçada no Festival Nacional de Gastronomia em Santarém que se realiza de 24 de outubro a 3 de novembro. "Anadia terá o grande palco a 1 de novembro, onde vai ter a oportunidade de mostrar o que tem de melhor", disse João Leite, presidente do conselho de administração "Viver Santarém", desafiando "a que os munícipes de Anadia estejam presentes neste grande evento".