Um grupo de cientistas norte-americanos afirma ter utilizado o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) para curar oito crianças com graves problemas no sistema imunitário e que necessitavam de "morar dentro de uma bolha".

As crianças nasceram com um sistema imunitário – responsável por defender o corpo de ameaças – bastante fraco, tendo de viver num ambiente o mais estéril possível. Muitas vezes são colocados dentro de bolhas translúcidas de plástico para ficarem mais seguras. É comum os portadores de sistemas tão débeis como estes morrerem ainda durante a infância. O nome científico desta doença é SCID-X1 (sigla de Severe Combined Immunodeficiency que em português se pode traduzir para Imunodeficiência Severa Combinada) e os que dela padecem são comummente chamados de "rapazes/raparigas da bolha".

Mas esta equipa de cientistas desenvolveu uma técnica de tratamento que criou nestas oito crianças um sistema imunitário altamente funcional.

O tratamento começou com a recolha de medula óssea dos bebés e tentar alterar o seu próprio ADN (o código genético que é determinante no desenvolvimento de todos os seres vivos) logo depois do seu nascimento. A correção do ADN acontecia através da introdução de uma versão alternativa do VIH, o vírus responsável pela SIDA.

De acordo com os autores do estudo, maior parte dos bebés receberam alta do hospital em menos de um mês, já com um sistema imunitário eficiente. Num comunicado emitido pela equipa, pode ler-se: "Estes pacientes agora são crianças que respondem bem à vacinação e têm um sistema imunitário que os ajuda a produzir todas as células de imunidade de que precisam para se protegerem de infeções enquanto exploram o mundo e vivem vidas normais".

Os resultados desta pesquisa foram apresentados na revista científica The New England Journal of Medicine.

O caso de David Vetter

David Vetter é o caso mais famoso de doentes de SCID, tendo sido colocado numa bolha aos 20 segundos do seu nascimento. Nascido em 1971, Vetter ficou conhecido como "Rapaz da Bolha" e morreu aos 12 anos, depois de um transplante de medula óssea, o tratamento mais comum para esta doença.

Até aos seis anos, David morou numa bolha, mas depois recebeu um fato construído especialmente pela NASA, a agência espacial norte-americana, que lhe permitia maior mobilidade.