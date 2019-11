Veja em direto Mercúrio a passar em frente ao Sol

Esta segunda-feira, Mercúrio passará diretamente entre a Terra e o Sol num evento que não acontecerá mais durante os próximos 13 anos. O planeta será visível como um pequenino ponto escuro contra a superfície do Sol, mas não pode vê-lo a olho nu. Só é visível através de um telescópio com uma objetiva especial.





It's #SunDay! ?? On Nov. 11, our star will be the backdrop for a rare celestial event: A Mercury transit! Watch the feed from one of our solar observing satellites ?? https://t.co/5OFdcyx4ky pic.twitter.com/g7JJcCC1hC — NASA Sun & Space (@NASASun) November 10, 2019





Poderá assistir ao espetáculo durante as próximas cinco horas e meia, aqui:







Mercúrio deverá começar a surgir cerca das 12h35. Apesar de o espetáculo se ver melhor na América do Sul e no este da América do Norte, também na Europa e África poderá ver o pequenino ponto.



Além deste direto, explore ainda as imagens captadas pela NASA aqui.



Recorde as imagens obtidas em 2016 neste GIF: