ULS Santa Maria assegura funcionamento de todos os serviços na tolerância de ponto

Lusa 12:07
A ULS considera "muito importante" que "todos os serviços, estejam disponíveis ao cidadão".

Todos os serviços da ULS Santa Maria, em Lisboa, vão funcionar na sexta-feira, apesar da tolerância de ponto, tendo em conta a maior procura motivada pelo aumento de infeções respiratórias e da gripe, anunciou esta segunda-feira o presidente da instituição.

Hospital de Santa Maria
Hospital de Santa Maria Fernando Ferreira/Cofina Media

Um despacho do Conselho de Administração da ULS Santa Maria define o funcionamento normal de todos os serviços no dia 26 de dezembro, "designadamente quanto ao cumprimento do plano de inverno e ao regular funcionamento dos serviços de internamento, nomeadamente com vista a assegurar a concessão de altas".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ULS Santa Maria, Carlos Martins, explicou que a decisão teve por base uma análise cuidada do despacho do Governo que concede a tolerância de ponto em 26 de dezembro e foi tomada em gestão participativa, após audição dos dirigentes.

"O entendimento é que a Unidade Local de Saúde de Santa Maria tem uma responsabilidade muito grande no Serviço Nacional de Saúde e na nossa área de responsabilidade, mas não só porque 80% dos nossos doentes são fora de área [de Lisboa]", afirmou o responsável.

A ULS considera "muito importante" que toda a rede de cuidados de proximidade, as unidades de saúde familiar, as unidades de cuidados de saúde personalizados e de cuidados na comunidade, a saúde pública, "todos os serviços, estejam disponíveis ao cidadão", salientou.

O modelo definido prevê que, nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, todos os serviços da ULS --- clínicos, de gestão e de apoio --- funcionem a 50%, garantindo uma resposta global.

O presidente explicou que nos dias 24 e 25 de dezembro, o funcionamento será idêntico ao de feriados, com serviços mínimos assegurados.

Já no dia 26, a instituição estará em atividade normal, apesar da redução de profissionais, por considerar que existe capacidade de resposta suficiente.

Adiantou que esta decisão "teve muito a ver com a análise de toda a casuística das últimas duas semanas" e as previsões para os próximos dias em termos de doença respiratória, fluxo de doentes do foro respiratório e também do aumento da gripe.

Segundo Carlos Martins, a ULS Santa Maria encontra-se atualmente na fase 2 do Plano de Contingência Sazonal de Inverno.

O presidente da ULS deixou ainda uma palavra de agradecimento aos profissionais, salientando o "grande sentido de responsabilidade" demonstrado por quem estará ao serviço nesses dias para assegurar a resposta assistencial.

Segundo o despacho, deverão ser asseguradas, na área hospitalar, as consultas externas, cirurgias, sessões de hospital de dia, exames complementares, colheitas de produtos e outros atos previamente agendados.

Nos cuidados de saúde primários, as equipas de todas as unidades também deverão garantir o normal funcionamento, incluindo o atendimento não programado e o atendimento complementar.

"Eventuais desmarcações, imprevistas e clinicamente justificadas, terão de ser reagendadas com brevidade, obrigatoriamente até ao final do mês de janeiro de 2026", refere o despacho.

Tópicos Saúde Profissionais de saúde Hospitais Santa Maria Carlos Martins Lisboa Serviço Nacional de Saúde
ULS Santa Maria assegura funcionamento de todos os serviços na tolerância de ponto