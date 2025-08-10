Tornado de fogo foi avistado em Moimenta da Beira. Que fenómeno é este?

Redemoinhos de fogo são bastante raros e podem dificultar o combate às chamas.

Foi na noite de sexta-feira que um tornado de fogo foi avistado em Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, - onde os incêndios já levaram à mobilização de cerca de 500 operacionais e 137 meios terrestres.



Tornado de fogo surge em Moimenta da Beira, Viseu, complicando combate aos incêndios PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

O momento foi registado em vídeo por um morador e partilhado na página do Facebook do Meteo Trás Os Montes. Nas imagens é possível ver um redemoinho de fogo.

O que é um tornado de fogo?

Apesar de não ser a primeira vez que estes tornados de fogo são avistados, o episódio registado em Moimenta da Beira não deixa de ser um fenómeno raro.

Os redemoinhos de fogo, mais comumente conhecidos como tornados de fogo, acontecem quando o ar quente sobe rapidamente, atraindo o vento e as chamas, formando assim uma coluna semelhante a um tornado.

Segundo o jornal The Economic Times, estes tornados podem complicar os esforços de combate aos incêndios uma vez que podem espalhar as brasas e criar novos focos de incêndio.

Esta não é a primeira vez que é avistado um tornado de fogo. A 12 de julho deste ano, o mesmo fenómeno foi avistado no estado americano de Utah - durante um fogo que atingiu também o Colorado e onde os ventos chegaram aos 196 km/h.

Só em Utah já se registaram três tornados de fogo, desde 2000. No entanto, também a Califórnia foi alvo deste fenómeno em 2018. Na altura, os ventos atingiram os 230km/h e três pessoas morreram.