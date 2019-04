Estudo realizado por investigadores alemães concluiu que as mulheres que tomam este contracetivo oral são 10% menos precisas na altura de reconhecer emoções que as que não o tomam.

As mulheres que tomam a pílula podem perder a capacidade de reconhecer expressões faciais, revela um estudo de investigadores alemães, avançado pelo jornal espanhol El País.

Investigadores de várias universidades alemãs separaram as participantes em dois grupos: 42 mulheres que tomavam a pílula e 53 que não o faziam. Todas passaram por uma série de provas onde tinham que reconhecer expressões faciais complexas, como o orgulho ou o desprezo. As conclusões do estudo, publicado em fevereiro na revista Frontiers in Neuroscience, revelam que as mulheres que tomavam o contracetivo oral eram 10% menos precisas na altura de reconhecer emoções.

Apesar de o autor principal do estudo – e membro do departamento de Biologia e Psicologia Clínica da Universidade de Greifswald, na Alemanha –, Alexander Lischke, assegurar que as mudanças nas mulheres não são dramáticas, senão seriam visíveis em interações diárias, não deixam de afetar uma habilidade necessária nas relações humanas.

"O reconhecimento das emoções nas expressões faciais alheias é uma característica essencial para o ser humano. Permite-nos adaptar-nos ao ambiente", explica o neuropsicólogo Jorge López ao jornal espanhol. Um défice nesta habilidade "poderia levar a que nos víssemos envolvidos em conflitos interpessoais em diferentes contextos ou, em casos mais graves, a não detetar situações de verdadeiro perigo. Poder reconhecer de forma adequada as emoções nas expressões faciais dos outros permite-nos conhecer e antecipar as suas intenções, assim como ajustar a nossa própria conduta na situação".