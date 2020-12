TikTok lança investigação a conteúdos que promovem a anorexia

O TikTok, a plataforma online de partilha de conteúdos que cativou milhões de jovens de todo o mundo, lançou uma investigação e retirou vários termos de pesquisa que levariam a que fossem mostrados resultados que promovessem a anorexia. Já no passado a empresa chinesa tinha banido os anúncios a produtos que promovessem a perda de peso.

Depois de bastante criticado pela forma como promovia dietas perigosas, o TikTok voltou a introduzir restrições a anúncios e conteúdos que promovam comportamentos perigosos. Há alguns meses baniu a utilização de algumas palavras-chave que pudessem levar a conteúdos problemáticos, mas essas restrições poderiam ser facilmente ultrapassadas. Em vez de escrever, a título de exemplo, "Perda de peso", se o utilizador escrevesse "perda d peso", omitindo uma das letras, poderia chegar ao conteúdo que o TikTok tentava ocultar.

A nova decisão é mais restrita, tendo sido mesmo banidas algumas contas que produzem conteúdo focado na perda de peso de forma perigosa. Foram detetadas contas com descrições como: "Isto é um aviso, se não gostas de coisas sobre passar fome de morte, sai, por-favor", ou uma utilizadora que pedia dicas para perder peso de uma forma "saudável ou não".

No total foram banidas seis contas por violarem as diretrizes da aplicação relativamente a ser colocado na plataforma conteúdo que promova os maus hábitos alimentares que possam ter efeitos nefastos na saúde.



Um porta-voz daquela rede social afirmou: "Desde que esta situação foi chamada à nossa atenção, tomámos medidas para banir contas e remover conteúdo que violasse as nossas regras, bem como banir certos termos de epsquisa. Enquanto o conteúdo continua a mudar, continuamos a trabalhar com os nossos parceiros, a atualizar a nossa tecnologia e rever os nossos processos de forma a garantir que consigamos responder a práticas emergentes e perigosas".



O TikTok já tem mais de 800 milhões de utilizadores, sendo que mais de metade tem entre os 16 e os 24 anos.



Um estudo revelou que o algoritmo do TikTok, em muitos casos, facilmente promove conteúdos relacionados com a perda de peso.