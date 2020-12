Covid-19: Teste ao sangue ajuda a perceber se paciente vai ter complicações

Um consórcio europeu desenvolveu um novo teste de diagnóstico para ifnetados com o novo coronavírus que consegue adiantar se o testado corre riscos de desenvolver complicações graves devido à covid-19.O teste vai agora ser alvo de estudos e testes para se perceber se estes testes podem vir a ser utilizados numa situação hospitalar. Caso seja considerado seguro e útil utilizar estes testes, pode ser possível delinear mais rapidamente e de forma mais eficaz uma estratégia contra a doença, podendo salvar vidas de pessoas que são mais necessitadas de uma intervenção musculada e que possam mesmo vir a precisar de tratamento nas unidades de cuidados intensivos.Segundo os autores do estudo, há uns meses, os investigadores encontraram 27 proteínas no sangue de um paciente com covid-19 e que estavam presentes na corrente sanguínea em intensidades diferentes, variando com a severidade dos sintomas. A aprtir daí começaram a acompanhar pacientes com covid-19 desde o momento em que começaram a demonstrar sintomas até ao momento em que tiveram de ser interandas no hospital, para perceber se a concentração de proteínas acompanhava a evolução da doença. No total foram seguidos 160 pacientes.Os autores do estudo lembram que a análise do sangue não é suficiente para decidir se uma pessoa vai ou não necessitar de um acompanhamento mais sério na UCI, mas que pode ser um indicador adicional importante. "Todos os dias contam quando temos covid-19 e as pessoas que precisam de cuidados intensivos se os começarem a receber antes por causa deste teste podem ver as suas hipóteses de sobreviverem aumentarem", disse um dos autores, citado pelo jornal The Guardian.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.