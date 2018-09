Imagine um aeroporto: onde será que se alocam mais vírus e bactérias? Talvez numa casa de banho ou na área das crianças, até mesmo nos terminais. Nada disso. De acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido, os maiores acumuladores de parasitas são mesmo os tabuleiros de plástico, usados para colocar os bens que circulam com os passageiros antes do checkpoint.

Em colaboração com o Instituto Finlandês para a Saúde e Segurança, os investigadores ingleses observaram que 10% de todas as superfícies do aeroporto de Helsínquia continham provas de vírus.

O mais comum era o rinovírus, que causa constipação, mas as amostras continham ainda vestígios do vírus influenza A, uma estirpe da gripe.

Do outro lado, por exemplo, nenhum parasita causador de infecções pulmonares foi encontrado nas casas de banho do aeroporto durante a investigação. Um dos cientistas, Jonathan Van Tam, refere ao Guardian que "o estudo apoia a sensibilização pública de como as infecções virais se espalham".