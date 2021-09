Maiores bicos, caudas e orelhas. Como vão os animais sobreviver às alterações climáticas?

Enquanto seres humanos tentam sobreviver às consequências das alterações climáticas, os animais também estão em mudança. Um novo estudo sugere uma "metamorfose" na luta pela sobrevivência que resultará em maiores bicos, pernas e orelhas em espécies de sangue quente como forma de regular a temperatura corporal à medida que o planeta aquece.

Segundo a pesquisa de investigadores da Universidade de Deakin, na Austrália, publicada na revista científica Trends in Ecology and Evolution, as mudanças no meio ambiente já não são apenas uma teoria, mas sim uma realidade – e que esta "metamorfose" não significa que animais se estejam a adaptar às alterações climáticas.

"Muitas vezes quando o tema é discutido, é perguntado ‘consegue o ser humano superar isto?’ ou ‘consegue a tecnologia resolver?’, mas é altura de reconhecer que os animais também têm de se adaptar a estas mudanças", aponta a principal autora do estudo, Sara Ryding, explicando que, se os animais não controlarem a sua própria temperatura corporal, podem sobreaquecer e morrer.