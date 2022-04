Estudo indica que desejos na gravidez podem trazer consequências para os bebés

Investigadores espanhóis garantem que o desejo materno pode afetar o metabolismo dos fetos e originar problemas após o nascimento como o aumento do peso corporal ou transtornos alimentares.

Em Espanha foi realizada uma investigação que pretendia analisar os vários estados de gestação do ser humano e procurar quais os mecanismos neurológicos que causam os chamados desejos da gravidez. Os estudos, levados a cabo pelos cientistas Marc Claret e Roberta Haddad-Tóvolli, foram realizados em fêmeas ratos mas concluíram que, tanto os animais como as mulheres, tornam-se mais sensíveis e sentem uma necessidade superior para consumir produtos doces e calóricos nesta fase da vida. Assim, durante os nove meses de gestação, o cérebro acaba por sofrer alterações nas conexões funcionais, nos centros gustativos e no desenvolvimento dos sensorio-motores.