A Voyager 2 deu sinais de vida (e está para lá do Sistema Solar)

um grande aumento no fluxo de raios cósmicos vindos de fora do sistema solar. O limite do sistema solar (a partir do espaço onde já não se fazem sentir os ventos solar) é chamado de heliopausa.

Voyager 2 , a segunda sonda da NASA a entrar no espaço interestelar, mandou notícias para a Terra. A sonda que está naquela que é a mais longa missão no espaço emitiu um sinal enviado da heliosera, ou seja, já fora do Sistema Solar. A mensagem foi enviada o ano passadoDe acordo com a NASA, a Voyager 2 chegou à "fronteira" do sistema solar a 5 de novembro de 2018.A heliosfera é uma barreira protetora de partículas e de campos magnéticos criada pelo nosso Sol. Quando passou esta barreira, a sonda captou"Não sabíamos o tamanho da bolha e certamente não sabíamos que a sonda poderia viver o tempo suficiente para alcançar a extremidade da bolha e entrar no espaço interestelar", disse o professor Ed Stone, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, citado pelo jornal britânico The Guardian. "Veremos uma transição do campo magnético interno para outro campo magnético externo, e continuamos a ter surpresas em comparação com o que esperávamos", afirmou Ed Stone que acompanha a missão há 42 anos, desde o seu início.Os novos dados sobre a extremidade do nosso sistema solar, enviados pela segunda sonda da NASA a entrar no espaço interestelar, foram publicados esta segunda-feira em cinco artigos científicos na Nature Astronomy.De acordo com o jornal britânico, o sinal que a Voyager 2 está a emitir demora mais de 16 horas a chegar à Terra e tem a intensidade equivalente à luz de um frigorifico.

Com uma missão que se pensava ser de apenas cinco anos, o Voyager 2 superou as melhores expectativas da NASA de estudar os planetas de Júpiter e Saturno – o seu objectivo inicial. Foi lançado a 20 de Agosto de 1977, apenas 16 anos dias antes do seu irmão gémeo, o Voyager 1, que foi a primeira sonda a chegar ao espaço interestelar – a 3 de Dezembro de 2012.

A longevidade das sondas permitiu à NASA estudar, para além de Júpiter e Saturno, também os outros planetas gasosos, Urano e Neptuno, e o espaço interestelar. No entanto, o instrumento que permite observações ao Voyager 2, a Experiência Científica de Plasma (PLS), deixou de funcionar em 1980.

Nenhuma das duas sondas saiu ainda do Sistema Solar, cuja região mais remota é a Nuvem de Oort, a quase um ano-luz do Sol. Esta zona é composta por objectos gelados ainda sob influência da força gravitacional do Sol.