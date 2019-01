O veículo de exploração Jade Rabbit-2 deixou a nave espacial não tripulada esta quinta-feira e começou a percorrer o hemisfério lunar oculto da Terra.

A sonda lunar Chang'e-4 deixou a primeira "pegada" de sempre na face oculta da lua. Doze horas depois da nave espacial não tripulada ter alunado com sucesso no hemisfério lunar que não pode ser visto da Terra, o veículo de exploração Jade Rabbit-2 deixou a nave espacial e começou a caminhar na superfície lunar às 14h22 desta quinta-feira.

"O veículo Yutu-2 ou Jade Rabbit-2 deixou a primeira ‘pegada’ de sempre de uma nave espacial humana na face oculta da lua na noite desta quinta-feira, depois de se ter separado suavemente do aparelho que conduziu a aterragem lunar", refere a agência noticiosa de Xinhua, que cita fonte oficial chinesa.

O momento foi registado através de uma câmera neste aparelho e as imagens foram partilhados com a Terra através do satélite Queqiao, indica a Administração Espacial Chinesa (CNSA). A Chang'e 4, numa referência à deusa chinesa da Lua, havia pousado no satélite natural da Terra esta quinta-feira às 10h26 em Pequim (03h26 em Lisboa).





Lunar rover of Chang'e 4 probe given the name 'Yutu 2' pic.twitter.com/lUw2CcSNBK — CGTN (@CGTNOfficial) 4 de janeiro de 2019







O objetivo é testar o crescimento de plantas e captar sinais de radiofrequência, normalmente bloqueados pela atmosfera terrestre.

A missão ilustra ainda a crescente ambição de Pequim no espaço, símbolo do progresso do país.

Este ano, Pequim planeia ainda iniciar a construção de uma estação espacial com presença permanente de tripulantes e, no próximo ano, enviar um veículo de exploração a Marte.

Em 2020, a China planeia ainda enviar a sonda Chang'e 5, com o objetivo final de regressar à Terra com amostras de matéria recolhida na Lua. A verificar-se será a primeira missão deste género desde 1976.

Até agora, o país realizou também cinco missões tripuladas, a primeira em 2003 e a mais recente em 2013, enviando para o espaço dez astronautas (oito homens e duas mulheres).

