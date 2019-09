Sete coisas que não sabe sobre os oceanos

Karen Sack Foto: DR

Qual é o verdadeiro pulmão do planeta? Quão dependentes estamos dos oceanos? Estamos a proteger bem os ecossistemas marinhos? Karen Sack, ativista dos oceanos com mais de 25 anos de experiência em organizações não-governamentais, esteve à conversa com aà margem do Encontro "Futuro do Planeta", coorganizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e pela Fundação Oceano Azul, e desvendou alguns mistérios e mitos que envolvem a maior massa de água do planeta Terra. "Se tivessemos de renomear o nosso planeta ele deveria chamar-se de Oceano porque perfaz 70% da mesma", apontou a ativista.

Os oceanos são, na verdade, os pulmões do planeta

Se a Amazónia é muitas vezes apontada como o pulmão do planeta, isto não é de todo o que acontece. "Obviamente que as florestas amazónicas são críticas para o funcionamento do planeta, mas o oceano ocupa mais espaço que todas as florestas do mundo juntas. E há pequenos micro-organismos no oceano, os somadas, que criam o oxigénio que está na nossa atmosfera e que respiramos", afirma Karen Sack.

"O oceano é também um dos nossos maiores dissipadores de dióxido de carbono, uma vez que absorve mais de 30% do dióxido de carbono produzido desde a revolução industrial e 90% do calor dessas emissões. O mundo seria 36ºC mais quente se o oceano não tivesse feito o seu trabalho", continua, garantindo que isso é, por si só, um fator que contribui para a degradação da vida marinha e dos vários fenómenos meteorológicos anormais. "Temos visto a água do mar a aquecer, ondas de calor no mar, como as que causou o Furacão Dorian, e isso impacta a vida das espécies marinhas e a quantidade de oxigénio no oceano, que está a diminuir."

Estamos mais dependentes dos mares do que achamos

Acha que os oceanos só servem para nos dar peixe e refrescar-nos no verão? Está enganado. "O oceano é a biosfera mais rica do mundo, é a casa de 85% de toda a vida do planeta Terra e estende-se por todo o globo. 90% de todo o comércio global é feito no mar, enquanto três milhões de pessoas estão dependentes do oceano para obterem a sua fonte primária de proteína. É importante para a nossa comida, o ar que respiramos, a nossa economia, a vida dentro dela e os diferentes ecossistemas", explica a ativista.

Stocks de pesca estão a acabar mais são facilmente renováveis

A pesca excessiva já está a trazer consequências que poderão afetar o nosso dia-a-dia, mas não está tudo perdido. "90% dos stocks de pesca já desapareceram ou estão a ser pressionados com o excesso de pesca", aponta Karen Sack. "No entanto, assim que começarmos a proteger uma parte, e como não há fronteiras no mar, as melhorias podem espalhar-se por todo o oceano."

Apenas 3,5% da biodiversidade marítima está protegida, o objetivo é 30% em 2030

Faltam 10 anos para 2030 e esse é o limite que temos para proteger os nossos ecossistemas marítimos. "Deveriamos cumprir o objetivo de ter pelo menos 30% dos ecossistemas marinhos protegidos em reservas naturais, em parques naturais no mar, até 2030. Cerca de 7,4% do oceano está protegido de alguma forma, mas apenas entre 2 a 3% está fortemente protegido. E por fortemente protegidos, falamos de áreas onde não há atividades destrutivas ou extrativas a decorrer", continua a ativista.

Proteger o oceano é proteger-nos a nós

Cada gesto de proteção dos oceanos é um gesto da proteção da nossa espécie. "Por exemplo, os corais podem reduzir o impacto de uma tempestade na costa de uma forma significativa. Precisamos de vida no oceano para que o ciclo do carbono funcione bem, para estarmos melhor protegidos das consequências das alterações climáticas", alerta.

É preciso fazer mais que reduzir o plástico

A poluição por plásticos não é a maior ameaça à vida dos oceanos. "Eu poria os plásticos no top 3 de ameaças aos oceanos. A primeira seriam as alterações climáticas Em segundo lugar está o excesso de pesca e a pesca ilegal. Em terceiro lugar está então a poluição, com os plásticos a desempenharem um papel central, mas há também as descargas provenientes da agricultura e dos esgotos. Todas essas coisas juntas estão a criar a tempestade perfeita", diz Karen Sack.

Para combater a primeira "temos de trabalhar o melhor possível para atingir o nível zero de emissões", já a segunda envolve estar informado e ter a certeza de onde vem o peixe que comemos (se estiverem cinco pessoas sentadas numa mesa a comer peixe, pelo menos um peixe teria sido pescado ilegalmente).

É preciso dar ânimo aos ambientalistas com mais envolvimento

Com o fenómeno Greta Thunberg a surpreender o mundo e a deixar cada vez mais jovens agarrados à causa do ambiente, os ativistas pedem mais. "Sem dúvida que precisamos de mais Gretas, é incrível ver como a nossa juventude se está a unir à volta deste assunto na Europa e no mundo. O que nos ensina é que todos nós devemos tomar responsabilidade por isto e unir-nos à juventude para que consigamos cumprir o que temos a fazer. É fantástico ver a ação dos jovens", aponta Karen.

"Às vezes, nós que andamos a fazer isto há muitos anos, ficamos deprimidos, deixamos de ser otimistas e acho que ter jovens mais envolvidos faz com que a causa se torne mais significativa. Não temos tempo a perder, sabemos quais são as soluções, sabemos que as podemos por em prática. Podem parecer radicais mas são muito necessárias."