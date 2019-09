Criado método que trava queda de cabelo em doentes com cancro

Para muitos doentes oncológicos que são sujeitos a tratamentos de quimioterapia, a queda de cabelo inerente ao tratamento é um dos piores momentos.





O momento em que os pacientes são confrontados com a ideia de terem de rapar o cabelo perante as peladas que vão surgindo é para muitos um processo muito difícil, especialmente por terem de aceitar uma nova imagem quando já se encontram tão frágeis devido à doença.Um novo estudo pode vir agora a dar esperança a estes doentes. Um grupo de investigadores da Universidade de Manchester descobriu uma nova forma de proteger os folículos de cabelo dos efeitos dos tratamentos de quimioterapia.A equipa de investigadores estão focadas numa nova classe de medicamentos denominados inibidores de CDK4/6 que bloqueiam a divisão de células e já estão aprovados para terapias específicas para o cancro.Talveen Purba, responsável pelo estudo, afirma que apesar da descoberta parecer contraintuitiva, que os investigadores descobriram que os inibidores de CDK4/6 podem ser usados temporariamente para interromper a divisão celular sem promover efeitos tóxicos no folículo piloso.

A equipa espera que a conclusão da investigação possa apoiar o desenvolvimento de medicamentos que retardarão ou suspenderão a divisão celular nos folículos capilares, atenuando os danos causados pela quimioterapia.