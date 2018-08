Um estudo defende que os cigarros electrónicos desactivam células imunitárias importantes. Segundo investigadores da Universidade de Birmingham, os líquidos que contêm a nicotina dentro dos cigarros a vapor prejudicam os macrófagos alveolares dos pulmões, células cuja função é remover partículas potencialmente perigosas de poeira e bactéria.

O estudo foi liderado por David Thickett, professor na Universidade de Birmingham, Inglaterra. Os investigadores usaram tecido pulmonar fornecido por oito não fumadores e testaram os efeitos do vapor produzido por cigarros electrónicos. Na experiência, foram observados os efeitos do vapor condensado nos macrófagos e concluiu-se que este era mais perigoso para as células que o fluido normal para cigarros electrónicos. Conforme a dose era aumentada, os efeitos acentuavam-se.



"Não acredito que os cigarros electrónicos sejam mais prejudiciais que os cigarros normais. Mas devíamos ter um cepticismo cuidadoso quanto a pensar que sejam seguros como somos levados a pensar", afirma David Thickett. "Eles são mais seguros em termos de risco de cancro. Mas se forem fumados durante 20 ou 30 anos podem causar doenças pulmonares obstrutivas crónicas."

Martin Dockrell, líder do controlo de tabaco no Serviço de Saúde Pública em Inglaterra, defende que continuam a ser melhores que os cigarros tradicionais: "Os e-cigarros não estão totalmente livres de risco, mas são muito menos prejudiciais do que fumar cigarros normais. Qualquer fumador que considere mudar para este género de cigarros, deveria fazê-lo sem demoras". Contudo, o ideal continua sempre a ser deixar de fumar.