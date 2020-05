“Rastrear todos não deve ser a estratégia”, defende especialista em saúde pública

O especialista em saúde pública Guilherme Duarte defende que a realização de rastreios massivos à Sars-CoV-2 não são aconselháveis, uma vez que podem dar uma falsa sensação de segurança e as pessoas podem ser infetadas depois da realização dos testes.



Relacionado Covid-19: Mesmo com testes serológicos ex-infetados têm de continuar a proteger-se CM - A Direção-Geral da Saúde anunciou que fará rastreios a todas as educadoras antes da abertura das creches, prevista para dia 18, mas não deu a mesma indicação quanto aos professores de 11º e 12º anos. Como comenta esta diferença?



- O controlo da infeção deve ser feito com base na suposição de que qualquer pessoa pode estar infetada. Essa deve ser a precaução diária das pessoas ao conviver, assumindo que a infeção está generalizada.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.