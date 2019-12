Em 2018, quase dez mil portugueses foram sujeitos a implantes de dispositivos eletrónicos que ajudam o coração a bater de foram regular. São aparelhos pequenos formados por elétrodos, que são colocados no coração, e um gerador implantado debaixo da pele, que controlam e promovem os batimentos cardíacos quando existe uma disfunção.

O procedimento é simples e envolve uma pequena cirurgia que, normalmente não demora mais do que uma hora e meia. Mas podem surgir complicações que obrigam à sua substituição. Quando isso acontece a intervenção com risco menor chama-se Técnica de Pisa. O cardiologista no Centro do Coração do Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, Bruno Tereno Valente explicou à SÁBADO as vantagens da técnica desenvolvida por uma médica italiana.

Em que situações médicas é necessário a implantação de dispositivos cardíacos eletrónicos?

São implantados dispositivos cardíacos eletrónicos em diferentes doenças do foro cardíaco. Nos doentes com doença da condução elétrica cardíaca utilizamos um pacemaker, em doentes com risco de morte súbita cardíaca e/ou insuficiência cardíaca avançada, pode ser necessária a implantação de um cardioversor desfibrilhador ou de um ressincronizador cardíaco respetivamente.

Qual a diferença entre pacemakers, desfibrilhadores e ressincronizadores?

Os pacemakers têm como objetivo substituir a disfunção elétrica cardíaca que possa existir em alguns doentes. Os cardioversores desfibrilhadores permitem interromper arritmias cardíacas potencialmente fatais em doentes de elevado risco de morte súbita e os ressincronizadores permitem ressincronizar eletricamente um coração com alterações da contractilidade secundária a defeitos específicos da condução elétrica cardíaca e que por esse motivo apresentam insuficiência cardíaca avançada.

Foram implantados cerca de 9.800 dispositivos cardíacos em Portugal em 2018. É um número proporcional às implantações que se fazem na Europa?

Portugal apresenta números globalmente comparáveis ao resto da Europa em termos de implantes de pacemakers, mas ligeiramente inferiores aos da média europeia quando comparamos o número de desfibrilhadores e ressincronizadores por milhão de habitantes.



O dispositivo mais implantado na população em geral é o pacemaker. Este facto prende-se com uma maior necessidade para o seu implante secundário a haver maior prevalência das patologias que indicam este tipo de tratamento.

De que forma é implantado um dispositivo cardíaco?

A implantação de um dispositivo elétrico cardíaco é um procedimento invasivo que consiste na colocação de elétrodos (condutores elétricos) no coração através de um acesso venoso e que no final do procedimento é conectado ao gerador que fica por baixo da pele e que emite estímulos elétricos.



Quanto tempo demora?

Em geral, um dispositivo cardíaco eletrónico implantado demora em média 45 minutos a ser implantado, contudo o tempo do procedimento é variável. No caso dos ressincronizadores o tempo de implantação é habitualmente superior, a duração é mais dependente da anatomia venosa cardíaca do doente em causa.

Há riscos associados na implantação dos dispositivos? Porque sucedem?

O risco inerente à implantação de um dispositivo cardíaco é dependente do tipo de dispositivo em causa, contudo, é globalmente baixo no que refere a complicações graves, praticamente inexistentes. Complicações menores tais como hematomas ou deslocamentos de elétrodos podem surgir ainda com alguma frequência, mas estas complicações podem ser resolvidas espontaneamente no caso dos hematomas de menor volume ou no caso dos hematomas sob tensão e deslocamento de elétrodos estas podem ser tratadas com uma pequena reintervenção. No que diz respeito a riscos a longo prazo após o procedimento, aquele que se destaca pela sua gravidade é o risco de infeção, que ocorre em cerca de 2,3% dos doentes. Quando acontece, e no caso específico das endocardites (infeção que envolve a porção intracardíaca dos electrodos), pode apresentar uma mortalidade que chega aos 24%.

Como funcionam os dispositivos cardíacos?

Os dispositivos cardíacos eletrónicos implantados são habitualmente compostos por um gerador e um ou mais elétrodos. Os elétrodos são introduzidos por uma veia periférica que permite aceder ao coração (habitualmente a veia cefálica ou subclávia), de forma a serem posicionados nas cavidades cardíacas pretendidas, dependendo das funcionalidades do dispositivo implantado em causa. Depois de posicionados dentro do coração são conectados ao gerador que fica habitualmente numa posição infra clavicular [por baixo da clavícula], por baixo da pele. Quando a bateria do dispositivo (gerador) se esgota esta é substituída com uma pequena intervenção, não sendo necessário substituir os elétrodos.

Como é feita a extração de elétrodos?

A extração de elétrodos é a técnica que permite a remoção dos componentes do sistema dos dispositivos cardíacos eletrónicos implantados. Usamos hoje em dia equipamentos telescópicos que nos permitem extrair a totalidade os elétrodos, sem haver necessidade de abrir o coração e vasos. Esses equipamentos permitem aceder ao interior do coração progredindo sobre os elétrodos e assim libertando-os das importantes aderências fibróticas [tecido fibrose] que se desenvolvem progressivamente entre os electrodos, o endocárdio e os vasos que os comportam.

A extração de elétrodos é a terapia recomendada no tratamento de infeções. Sem a remoção de todos os componentes (gerador e elétrodos) o tratamento antibiótico não é eficaz.

A causa principal da mortalidade está relacionada com a laceração dos acessos venosos por onde os elétrodos percorrem o seu caminho até chegar ao coração ou por perfuração cardíaca durante o procedimento. Quando estas complicações acontecem existem formas de minimizar um desfecho fatal, mas são habitualmente situações de elevado risco. No caso de indicações para extração por infeção, quando estes doentes não são submetidos a este procedimento a mortalidade aumenta significativamente podendo atingir os 24% nos casos de endocardite.A Técnica de Pisa é uma das técnicas disponíveis para a extração percutânea de elétrodos. Foi desenvolvida pela médica italiana Drª Bongiorni, com quem tive o prazer de trabalhar, em conjunto com a sua equipa, na cidade italiana de Pisa. É a única que não utiliza nenhum meio mecânico ou elétrico. São utilizadas bainhas de polipropileno que por rotação contínua permitem separar sempre que possível a fibrose dos elétrodos sem necessariamente a cortar.Difere das outras técnicas porque oferece maior sensibilidade ao operador, além de permitir abordagens por outros acessos venosos diferentes daquele utilizado durante o implante inicial, permitindo assim abordagens mais seguras, quando justificadoÉ menos agressiva e reduz a probabilidade de lacerar o coração e os vasos em todo o seu trajeto até à ponta do elétrodo. No meu entender, esta característica juntamente com a possibilidade de usar outros acessos venosos com já referi, justifica os melhores resultados em termos de segurança, mantendo iguais resultados em termos de eficácia. Estes resultados foram demonstrados no maior estudo alguma vez realizado sobre esta temática, o registo ELECTRa