O optimismo de um jovem médico do Hospital Universitário de Albacete mudou o mundo. Antonio Javier Cepillo Boluda, conhecido no hospital como "o Capitão Óptimista", contagiava os pacientes com doses de alegria. Contudo, um cancro assombrou-o durante o seu terceiro ano de formação como médico residente daquele hospital - e da noite para o dia, tornou-se paciente. De acordo com o jornal ABC, o médico morreu.

A imprensa espanhola lembra o seu "discurso de despedida dos residentes", em 2016. Perante os seus colegas, Cepillo Boluda diz que aprendeu na primeira pessoa como um médico não deve tratar os seus pacientes.



O médico morreu e a Ordem dos Médicos confirma "a perda de um grande amigo". Em quatro horas após a notícia da morte do "Capitão Optimismo", mais de cinco mil pessoas assinaram uma petição para mudar o nome do hospital onde trabalhava: "Hospital Universitário Antonio Cepillo", em honra do pediatra falecido.